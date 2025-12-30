Kulcsár Edina könnyekig hatódott: kisfia nem mindennapi ajándékkal lepte meg!

Kulcsár Edina neve évek óta megkerülhetetlen a hazai celebvilágban. Varga Márk azaz G.w.M párjaként, influenszerként és egykori szépségkirálynőként folyamatosan reflektorfényben él, ám számára a legfontosabb szerep mégis az anyaság. Edina gyakran oszt meg őszinte, hétköznapi pillanatokat követőivel. Most azonban egy olyan történetet mesélt el, ami még a legkeményebb szívű rajongók arcára is mosolyt csalt.

Kulcsár Edina kisfia kifizette édesanyja körmeit (Fotó: Kulcsár Edina/ Instagram)

Kulcsár Edina szíve ragyog a boldogságtól

Az influenszer az Instagram-sztorijában osztotta meg a megható történetet. Elmondása szerint kisfia már egy ideje gyűjti a pénzt, és amikor eljött az alkalom, teljes komolysággal közölte vele:

Anya, én még nem tudok egyedül bemenni ajándékot venni neked, ezért szeretném kifizetni a körmöd.

A mondat hallatán Edina teljesen elérzékenyült. A sztáranyuka szerint ez volt az egyik legszebb ajándék, amit valaha is kapott. Nem az összeg számított, hanem az a figyelem és szeretet, ami a gesztus mögött volt. A rajongók pillanatok alatt elárasztották az oldalt:

Így kell igazi férfit nevelni!

Egy apró részlet, ami örök emlék marad

Kulcsár Edina a történetet egy fotóval is megkoronázta, amelyen frissen elkészült, letisztult körmei láthatók. Az egyik körmön azonban egy különleges apróság is feltűnik: Medox nevének kezdőbetűje. Edina vélhetően, direkt kérte ezt a plusz kiegészítést, hogy így örökítse meg a pillanatot. A kép hátterében egy feldíszített karácsonyfa és egy családi fotó is látható, ami még meghittebbé teszi az összhatást. A követők szerint ritkán látni ennyire őszinte, szeretettel teli pillanatot a celebvilágban.

Kulcsár Edina és G.w.M is meghatódott Medox ajándékán (Fotó: Bors)

A rajongók szerint ez mindennél többet ér

Sokan úgy vélik, Kulcsár Edina minden kritikára rácáfolt ezzel a történettel. Hiába a sok támadás ez a gesztus mindenkit meghatott. A kommentelők szerint Medox tökéletesen tükrözi azt az értékrendet, amit az édesanyja képvisel.

Egy biztos: ez az ajándék nemcsak egy kedves gesztus volt, hanem egy életre szóló emlék is.