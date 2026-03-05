Palvin Barbi dekoltázsa még a Mona Lisánál is nagyobb figyelmet kapott a Louvre-ban

Palvin Barbara különleges helyszínről jelentkezett be: késő este pózolt a Louvre-nál – ráadásul olyan gyönyörű volt a magyar manöken, hogy sikerült magára terelnie mindenkinek a figyelmét még úgy is, hogy elképesztő műalkotások vették körül az embereket a múzeumban.

Palvin Barbara a Louvre-ban pózolt / Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images

A magyar modell fehér ruhában érkezett a híres múzeumban megrendezett eseményre, ahol nemcsak a műalkotásokat csodálta meg, hanem a kameráknak is pózolt. Az eseményre férjével, Dylan Sprouse-szal érkezett, aki fekete, csillogó öltönyben jelent meg mellette.

A pár a párizsi Le Grand Dîner du Louvre jótékonysági rendezvény alkalmából tűnt fel a híres épületnél, amelyet mára a divathét nem hivatalos megnyitójaként tartanak számon.

Palvin Barbara a Louvre-ban pózolt, és valószínűleg többen bámulták őt, mint a Mona Lisát: