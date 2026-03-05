Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Palvin Barbi dekoltázsa még a Mona Lisánál is nagyobb figyelmet kapott a Louvre-ban

Palvin Barbara
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 16:30
múzeumlouvre
A modell fehér ruhában pózolt a híres múzeumban. Palvin Barbara különleges eseményen vett részt.
Bors
A szerző cikkei

Palvin Barbara különleges helyszínről jelentkezett be: késő este pózolt a Louvre-nál – ráadásul olyan gyönyörű volt a magyar manöken, hogy sikerült magára terelnie mindenkinek a figyelmét még úgy is, hogy elképesztő műalkotások vették körül az embereket a múzeumban.

Palvin Barbara
Palvin Barbara a Louvre-ban pózolt / Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images

A magyar modell fehér ruhában érkezett a híres múzeumban megrendezett eseményre, ahol nemcsak a műalkotásokat csodálta meg, hanem a kameráknak is pózolt. Az eseményre férjével, Dylan Sprouse-szal érkezett, aki fekete, csillogó öltönyben jelent meg mellette. 

A pár a párizsi Le Grand Dîner du Louvre jótékonysági rendezvény alkalmából tűnt fel a híres épületnél, amelyet mára a divathét nem hivatalos megnyitójaként tartanak számon.

Palvin Barbara a Louvre-ban pózolt, és valószínűleg többen bámulták őt, mint a Mona Lisát:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu