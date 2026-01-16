Pásztor Erzsi megtörten búcsúzik Koltai Jánostól: „Elvágódott a semmiből, nagyon megdöbbentem”

Az egész országot megrázta Koltai János halála. A Jászai Mari-díjas magyar színész, díszlettervező, filmrendező, képzőművész életének 91. évében hunyt el, erről péntek délután érkezett hír. Szomszédok-beli kolléganője, Pásztor Erzsi a Borson keresztül emlékezett meg róla.

Koltai János halálhíre péntek délután járta körbe a sajtót (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Elvágódott a semmiből”

Pásztor Erzsi, a Szomszédok Janka nénije a Borstól tudta meg, hogy a sorozatbeli Gábor Gábor örökre lehunyta a szemét.

„Jaj Istenem! De hát ő sem volt már egy gyerek…” – sóhajtott a színésznő. – „Két vagy három éve még együtt forgattunk. Éjszakai felvétel volt. Emlékszem, egymás mellett volt az öltözőnk, épp az ajtónál ment el, amikor elvágódott a semmiből. Nagyon ledöbbentem. Akkor kezdtem sejteni, hogy nagyon nincs jól. De aztán megnyugtattam magam, hogy ott él a Balatonon egy szép házban, jó levegőn, rendben lesz…”

Pásztor Erzsi kedvesen búcsúzott kollégájától (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Úriemberként ismerte meg Koltai Jánost

Hozzátette, nemcsak a Szomszédok forgatásain, hanem a Madách Színházban is kollégák voltak.

„Bölcs, okos, higgadt pasinak ismertem meg. Egy igazi gentleman! Emlékszem, sok-sok éve Csehszlovákiába utaztunk egy filmfesztiválra. Szeretett felesége, Pap Éva is jött, és velem volt egy szobában, Jani külön szállt meg a hotelben. Esténként mindig meghívott minket a bárba, finom likőrre akart mindig megvendégelni, emlékszem, én mindig sós mandulát kértem. Mint egy jó gardedám, vigyázott ránk, és hagyta, hogy Évával csicseregjünk” – nosztalgiázott Pásztor Erzsi, majd hozzátette:

„A felesége halála mélypont volt számára. Talán onnantól kezdtek jönni igazán az egészségügyi problémák” – vélekedett a színésznő, aki az elhunyt Koltai János festőművészi munkásságát is méltatta, mint mondja, nagyon felnézett rá, amiért több művészeti ágban is kiemelkedően teljesített a barátjaként emlegetett színész.