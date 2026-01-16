Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Újabb nagyszerű színészt vesztettünk el: elhunyt Koltai János, a Szomszédok sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 17:01 / FRISSÍTÉS: 2026. január 16. 17:09
Nyugodjék békében!

Szomorú hír érkezett: életének 91. évében elhunyt Koltai János Jászai Mari-díjas magyar színész, díszlettervező, filmrendező, képzőművész. 

Gyászhír érkezett: meghalt Koltai János, a Szomszédok Gábor Gábora

A Fidelio oldala számolt be a színművész haláláról Nagybaczoni Nagy Kati filmrendező bejegyzése alapján.

"Végtelen fájdalommal a szívünkben tájékoztatjuk mindazokat, akik szerették, ismerték, becsülték, hogy KOLTAI JÁNOS színművész, festőművész, rendező, díszlettervező életének 91. évében álmában, csendes nyugalommal a "nem ismert tartományba" átköltözött. Szellemisége, hite, igényessége, ereje, humora, ölelése, fénye mindörökké velünk marad. Úgy fogunk élni, úgy fogunk dolgozni ezt követően is, ahogyan azt Te elvárnád tőlünk. El nem múló örök szeretettel búcsúzunk mindazok nevében, akik számára János a valódi fényt jelentette" - olvasható a bejegyzésben.

Koltai 1935. június 8-án született Budapesten. A Képzőművészeti Főiskolán 1959-ben, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán pedig 1963-ban végzett. Először a Szegedi Nemzeti Színháznál játszott, majd 1965-től a Madách Színház társulatának tagja volt. 

Számtalan színpadi szerep mellett játékfilmekben, valamint tévéfilmekben és sorozatokban is szerepelt. Sokan kétségtelenül a Szomszédok teleregényből ismerhették, ahol Gábor Gábor karakterét keltette életre.

 

