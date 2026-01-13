Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Sztárok a kés alatt: kik és miért plasztikáztattak

2026. január 13.
A Kardashian-Jenner család gyönyörű modellje úgy tűnik egy hazugsággal próbálta átverni rajongóit. Kendall Jenner egy podcast műsorban vallott a plasztikai beavatkozásairól, amelyeket bőszen tagadott.
A sztárvilágban nem ritka, hogy a celebek plasztikai beavatkozásra adják fejüket annak érdekében, hogy lépést tartsanak a fiatalabb generációval. Néhányan büszkén vállalják, míg mások évekig tagadják, hogy kés alá feküdtek volna Ez utóbbi tábort erősíti Kendall Jenner is, aki habár látványosan megváltozott az évek során, mégsem ismeri el, hogy ezt többféle sebészeti beavatkozásnak köszönheti.

Kendall Jenner tagadja, hogy valaha is műtéte esett volna át
Kendall Jenner plasztikai műtéteit tagadja (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Kendall Jenner tagadja, hogy plasztikáztatott

Nem csak a hollywood-i A listás sztárok folyamodnak azonban plasztikai eszközökhöz. Itthon is előfordul, hogy egy-egy celeb megváltoztat valamit külsején. Míg egyesek az ízlésesség határain belül mozognak, addig mások igencsak túllőnek a célon.

1. Kendall Jenner

A fiatal Victoria’s Secret modell köszönő viszonyban sincs néhány évvel ezelőtti önmagával, ám állítása szerint ennek semmi köze a plasztikához. A sztár esküszik, hogy orra egy a bőrére használt gyógyszer miatt változott így meg. Állítása szerint életében kétszer botoxoltatott, amit azóta megbánt így jó ideje nem érte semmilyen plasztika a testét.

Bella Hadid jobban tudja, mint bárki más, hogy a külső ragyogás sokszor megtévesztő lehet
Bella Hadid is híve botoxnak és az arcfelvarrásnak (Fotó: Manuele Mangiarotti/ ipa-agency / Northfoto)

2. Bella Hadid

A modell mindössze 12 éves volt, mikor először kés alá feküdt. Ekkor orrát csináltatta meg. Később még számos beavatkozáson esett át, amelyekkel az volt a célja, hogy egy példaképére Carla Bruni-ra hasonlítson. A célját elérte, azóta kísérteties a hasonlóság.

Madonna egyre fiatalabbnak tűnik
Madonna sokkolóan fiatalnak szeretne tűnni (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE /  Northfoto)

3. Madonna

A legendás énekesnő már számtalan plasztikai beavatkozáson esett át, többnyire fiatalító eljárásokban. A 67 éves sztár mostanra annyit fiatalodott, hogy legújabb képein úgy néz ki, mint egy 20 éves.

Hódi pamela nyíltan beszél mellműtétéről
Hódi Pamela büszkén vállalja, hogy mellműtéten esett át (Fotó: Gáll Regina / Bors)

4. Hódi Pamela

A sztáranyuka nyíltan vállalta fel mellműtétét, melyet szülővé válásra után csináltatott. 

Azért döntöttem a mellműtét mellett, mert két gyerek után nem voltak szépek a melleim a szoptatás és az azt követő fogyás miatt, így korrekcióra is szükségem volt. Bence is támogatott benne, mert ő is azt szeretné, ha tetszenék magamnak

Kulcsár Edina orrműtétét elronották
Kulcsár Edina első orrműtéte csak rontott a helyzeten (Fotó: Mw Archív)

5. Kulcsár Edina

G.W.M. felesége nem rég elrontott plasztikai beavatkozásáról vallott. Az egykori szépségkirálynőt gyermekkorában rendszeresen érte bántás orra miatt, amely rengeteget rombolt önbizalmán. A beavatkozás azonban nem volt hiába való: a gyönyörű édesanya nem véletlenül nyerte el a Miss World Hungary királynője címet. 

Tóth Gabi majdnem túlzásba vitte a szájfelöltést
A Megasztár zsűrije nem riad vissza az ajakfeltöltéstől (Fotó: TV2)

6. Tóth Gabi

Az énekesnő rendszeresen töltet ajkaiba, amelyet egyszer majdnem túlzásba is vitt. Ekkor orvosa szólt rá, hogy ez már túl sok lenne.

Gáspár Győző zsírleszíváson volt
Gáspár Győző "Győzike" mindent megtesz, hogy elérje David Beckham álomtestét (Fotó:  Mediaworks Archívum)

7. Gáspár Győző

Nem csak a nők körében terjedt el a plasztika. Gáspár Győző több műtéten is átesett már az évek alatt. Arcfiatalító műtét, zsírleszívás, mellkas és bicepsz műtét is a listán van, így akarta elérni David Beckham álomtestét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
