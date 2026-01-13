Sztárok a kés alatt: kik és miért plasztikáztattak

A sztárvilágban nem ritka, hogy a celebek plasztikai beavatkozásra adják fejüket annak érdekében, hogy lépést tartsanak a fiatalabb generációval. Néhányan büszkén vállalják, míg mások évekig tagadják, hogy kés alá feküdtek volna Ez utóbbi tábort erősíti Kendall Jenner is, aki habár látványosan megváltozott az évek során, mégsem ismeri el, hogy ezt többféle sebészeti beavatkozásnak köszönheti.

Kendall Jenner plasztikai műtéteit tagadja (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Kendall Jenner tagadja, hogy plasztikáztatott

Nem csak a hollywood-i A listás sztárok folyamodnak azonban plasztikai eszközökhöz. Itthon is előfordul, hogy egy-egy celeb megváltoztat valamit külsején. Míg egyesek az ízlésesség határain belül mozognak, addig mások igencsak túllőnek a célon.

1. Kendall Jenner

A fiatal Victoria’s Secret modell köszönő viszonyban sincs néhány évvel ezelőtti önmagával, ám állítása szerint ennek semmi köze a plasztikához. A sztár esküszik, hogy orra egy a bőrére használt gyógyszer miatt változott így meg. Állítása szerint életében kétszer botoxoltatott, amit azóta megbánt így jó ideje nem érte semmilyen plasztika a testét.

Bella Hadid is híve botoxnak és az arcfelvarrásnak (Fotó: Manuele Mangiarotti/ ipa-agency / Northfoto)

2. Bella Hadid

A modell mindössze 12 éves volt, mikor először kés alá feküdt. Ekkor orrát csináltatta meg. Később még számos beavatkozáson esett át, amelyekkel az volt a célja, hogy egy példaképére Carla Bruni-ra hasonlítson. A célját elérte, azóta kísérteties a hasonlóság.

Madonna sokkolóan fiatalnak szeretne tűnni (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

3. Madonna

A legendás énekesnő már számtalan plasztikai beavatkozáson esett át, többnyire fiatalító eljárásokban. A 67 éves sztár mostanra annyit fiatalodott, hogy legújabb képein úgy néz ki, mint egy 20 éves.

Hódi Pamela büszkén vállalja, hogy mellműtéten esett át (Fotó: Gáll Regina / Bors)

4. Hódi Pamela

A sztáranyuka nyíltan vállalta fel mellműtétét, melyet szülővé válásra után csináltatott.

Azért döntöttem a mellműtét mellett, mert két gyerek után nem voltak szépek a melleim a szoptatás és az azt követő fogyás miatt, így korrekcióra is szükségem volt. Bence is támogatott benne, mert ő is azt szeretné, ha tetszenék magamnak

Kulcsár Edina első orrműtéte csak rontott a helyzeten (Fotó: Mw Archív)

5. Kulcsár Edina

G.W.M. felesége nem rég elrontott plasztikai beavatkozásáról vallott. Az egykori szépségkirálynőt gyermekkorában rendszeresen érte bántás orra miatt, amely rengeteget rombolt önbizalmán. A beavatkozás azonban nem volt hiába való: a gyönyörű édesanya nem véletlenül nyerte el a Miss World Hungary királynője címet.