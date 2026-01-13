Sztárok a kés alatt: kik és miért plasztikáztattak

A sztárvilágban nem ritka, hogy a celebek plasztikai beavatkozásra adják fejüket annak érdekében, hogy lépést tartsanak a fiatalabb generációval. Néhányan büszkén vállalják, míg mások évekig tagadják, hogy kés alá feküdtek volna Ez utóbbi tábort erősíti Kendall Jenner is, aki habár látványosan megváltozott az évek során, mégsem ismeri el, hogy ezt többféle sebészeti beavatkozásnak köszönheti.
Nem csak a hollywood-i A listás sztárok folyamodnak azonban plasztikai eszközökhöz. Itthon is előfordul, hogy egy-egy celeb megváltoztat valamit külsején. Míg egyesek az ízlésesség határain belül mozognak, addig mások igencsak túllőnek a célon.
A fiatal Victoria’s Secret modell köszönő viszonyban sincs néhány évvel ezelőtti önmagával, ám állítása szerint ennek semmi köze a plasztikához. A sztár esküszik, hogy orra egy a bőrére használt gyógyszer miatt változott így meg. Állítása szerint életében kétszer botoxoltatott, amit azóta megbánt így jó ideje nem érte semmilyen plasztika a testét.
A modell mindössze 12 éves volt, mikor először kés alá feküdt. Ekkor orrát csináltatta meg. Később még számos beavatkozáson esett át, amelyekkel az volt a célja, hogy egy példaképére Carla Bruni-ra hasonlítson. A célját elérte, azóta kísérteties a hasonlóság.
A legendás énekesnő már számtalan plasztikai beavatkozáson esett át, többnyire fiatalító eljárásokban. A 67 éves sztár mostanra annyit fiatalodott, hogy legújabb képein úgy néz ki, mint egy 20 éves.
A sztáranyuka nyíltan vállalta fel mellműtétét, melyet szülővé válásra után csináltatott.
Azért döntöttem a mellműtét mellett, mert két gyerek után nem voltak szépek a melleim a szoptatás és az azt követő fogyás miatt, így korrekcióra is szükségem volt. Bence is támogatott benne, mert ő is azt szeretné, ha tetszenék magamnak
G.W.M. felesége nem rég elrontott plasztikai beavatkozásáról vallott. Az egykori szépségkirálynőt gyermekkorában rendszeresen érte bántás orra miatt, amely rengeteget rombolt önbizalmán. A beavatkozás azonban nem volt hiába való: a gyönyörű édesanya nem véletlenül nyerte el a Miss World Hungary királynője címet.
Az énekesnő rendszeresen töltet ajkaiba, amelyet egyszer majdnem túlzásba is vitt. Ekkor orvosa szólt rá, hogy ez már túl sok lenne.
Nem csak a nők körében terjedt el a plasztika. Gáspár Győző több műtéten is átesett már az évek alatt. Arcfiatalító műtét, zsírleszívás, mellkas és bicepsz műtét is a listán van, így akarta elérni David Beckham álomtestét.
