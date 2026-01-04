Tóth Gabi megszólalt az utálkozókról: „Valaki a pörköltszagú trikójában leül és utána engem szapul”

Tóth Gabi nemrég nagy bejelentést tett, ugyanis ő is fellépett a Csináljuk a Fesztivált színpadán. Az énekesnő egy Kormorán dalt énekelt Korda Györgyék előtt és a csillagokat is leénekelte nagyszerű hangjával. A Megasztár legutóbbi évadának zsűritagja most a Nőfilter podcast műsorában mondta el véleményét a plasztikáról és a nőket érő folyamatos utálat-hullámról.

Tóth Gabi Instagram oldalán rengeteg rosszindulatú hozzászólást kap, ami miatt néha kénytelen felszólalni (Fotó: TV2)

Tóth Gabi megvédi az influenszereket

Szerintem lehet retusált képeket kirakni, ha mellette azt is megmutatod, hogy milyen vagy smink nélkül. Az a fontos ilyenkor, hogy ne félj ettől az arcodtól

– jelentette ki az énekesnő. A családanya nem tudott a társadalmi nyomás mellett sem elmenni, mivel szerinte elég nagy a kettős mérce az emberekben.

Mindenki elvárja, hogy mutassuk meg az igazi arcunkat, de amikor ez megtörténik, akkor meg azt hallgatjuk. Nem akarok senkit megbántani, de valaki a pörköltszagú trikójában leül és utána engem szapul azért, mert felszedtem négy vagy öt kilót

– fakadt ki a Nőfilter podcast adásában Tóth Gabi.

Tóth Gabi plasztikai beavatkozásáról is vallott a Nőfilter podcast műsorában (Fotó: TV2)

Nyíltan vallott plasztikai műtétjeiről Tóth Gabi

15 éve volt egy mellműtétem, mivel rengeteg kritikát kaptam, hogy milyen kicsik a melleim. Emiatt nem is tudtam elfogadni magam és inkább megcsináltattam, de nem bántam meg. Szerintem ha az ember normális keretek között tartja ezeket a beavatkozásokat, akkor azzal semmi gond nincsen, de ebben az orvosnak is felelőssége van

– árulta el az énekesnő. A Megasztár legutóbbi évadának zsűritagja nem érti, miért kellene egy ilyen műtétet letagadni, ha egyértelműen észrevehető, hogy valami megváltozott.

Az egész társadalmi nyomás a plasztika ellen onnan indult ki, hogy nagyon sok nő, aki gyönyörű volt, titkolta, hogy bármilyen beavatkozás történt volna. Miért kell átverni az embereket? Látom, hogy botox van az arcodon, mert ha nevetsz, ugyanolyan a fejed, mint amikor nem nevetsz

– mondta a beszélgetés végén Tóth Gabi.