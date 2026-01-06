Kulcsár Edina horrorfilmbe illő orrplasztikájáról vallott: a füléből vettek porcot az átformáláshoz

Kulcsár Edina gyermekeivel és férjével teljes boldogságban él és a mindennapok nehézségei mellett azt gondolhatnánk, hogy épp a külsejével nincs problémája. A gyönyörű édesanya ugyanis a szülés után folyamatosan kommunikálta a követők felé, hogy keményen edz, odafigyel az étkezésére, aminek meg is lett az eredménye, hiszen újra bombaformában van. Edina külseje állanóan foglalkoztatja a rajongókat, amelyről ő maga nemrég meglepő titkokat árult el.

Kulcsár Edina őszintén mesélt róla, hogy orrát többször is plasztikáztatni kellett, ami őrületes kálvária volt (Fotó: Kulcsár Edina)

Kulcsár Edina: „Több orrműtétem is volt, most sem tökéletes”

Az egykori Miss World Hungary a Nőfilter podcast vendége volt, ahol a plaszikai beavatkozások téma kapcsán olyan részletekbe avatta be a nézőket, amelyekről korábban nem nyilatkozott.

Szerintem a mértékletesség a fontos, van egy arany középút. Engem is rengeteget csúfoltak gyerekkoromban az orrom miatt, nekem több orrműtétem is volt és most sem tökéletes, de már elfogadtam. Nagyon sokszor megkapom, hogy ferde az orrom, de nekem horrorsztori volt az utolsó műtétem

– kezdi a négygyermekes édesanya, aki mint kiderült eleve úgy született, hogy az orra eltért az átlagostól. „Nyitott porccal születtem, Gérard Depardieu orra mindenkinek megvan szerintem, bár nem volt annyira durva a helyzet, de szögletes volt az orrom és volt benne egy lyuk.”

Edina elárulta, hogy ez a lyuk szinte kitapintható volt az orrnyergén, amit édesanyja kiskorában sokszor végigsimított és mondogatta neki aranyosan, hogy olyan, mint a lovacskáknak. A gond ott kezdődött, amikor egyszer egy általános iskolai osztálytársa mindezt meghallotta és onnantól kezdve nem mosta le magáról, folyamatosan csúfolták vele, hogy 'ló orra van'.

Az első fotózásomon kaptam meg azt, hogy »jaj annyira szép vagy, de az orroddal nem szeretnél valamit csinálni?« És akkor nagyon rosszul éreztem magamat tőle, onnantól állandóan frusztrált a dolog.

Kulcsár Edina orrműtéte ezek után nem váratott sokat magára, de sajnos olyan kálvária vette kezdetét, amire ő maga sem számított.

Kulcsár Edina férjét vélhetően nem zavarja, hogy gyönyörű feleségének többször műtötték az orrát (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina orrplasztikáját alaposan elszúrták

Az édesanya az első műtét alkalmával nem jó szakember választott, amelynek egyrészt az is volt az oka, hogy saját bevallása szerint akkor még nem volt pénze rá.

A műtét során feljebb került a lyuk, aztán garanciálisan visszamentem, még rosszabb lett, egyszóval hosszú utat jártam be. A vége az volt, hogy a fülemből vettem porcot és a fejemből kötőszövetet, ebből építették újra, iszonyatosan megviselt.

Edina ráadásul eleinte nem tudta, hogy ez egy nagy műtét lesz, így a felépülési időszak is jóval hosszabb volt, mint amire számított, teljesen elvette az önbizalmát.

Úgy be volt dagadva az arcom hónapokig, hogy sapkában jártam és megtanultam nagyon profin kontúrozni, hogy ne látszódjon annyira. Emlékszem, a kisfiam már megvolt és otthon sírtam, hogy egy csúnya, otthonülő háziasszony leszek, aki soha többet nem megy ki az utcára. Aztán végül helyreállt és ugyan most sem tökéletes, de soha többet nem nyúlnék hozzá, mert én olyan lelki nehézségeken mentem keresztül emiatt, hogy az borzasztó.

Kulcsár Edina plasztikai beavatkozásai ezzel nem értek véget, mint mondja, a mellműtéten körülbelül tíz éve gondolkodik, de valahogy mindig visszakozott. Most is napirendi ponton van, de ebben még bizonytalan, ellentétben a hasplasztikával. „Egy hasplasztika vár még rám ennyi gyerek után”- vallotta mosolyogva.