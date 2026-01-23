Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Jákli Mónika halála: előkerült egy fontos kamerafelvétel a tragikus éjszakáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 13:40 / FRISSÍTÉS: 2026. január 23. 13:57
A szlovák sajtó szerint a videók és a fotók azt bizonyítják, hogy a fitneszmodell megfordult a 63-as főúton. Jákli Mónika január 21-én vesztette életét.
Doris
Fontos felhívást tett közzé a szlovák polgárőrség a 31 évesen elhunyt fitneszmodell, Jákli Mónika január 21-i, tragikus halálával kapcsolatban.

Jákli Mónika balesete az egész országot megrázta.
Jákli Mónika tragikus autóbalesetben vesztette életét (Fotó: Bors)

Ahogy arról a Bors beszámolt, Boráros Gábor volt felesége aznap hajnal 4 óra tájban nagy sebességgel közlekedett luxusautójával a hírhedten rossz állapotban lévő 63-as úton Nagymegyer közelében. Jákli Mónika balesete után kiderült, a fitneszmodell a nagydűri letérőnél egy balkanyarban lesodródott az útról és fának csapódott a luxus Mercedes S 580 autójával. Úgy tudni, nagy sebességgel, akár 180 km/h-val is hajthatott. Erre utal, hogy a luxusautó darabokra szakadt, majd a becsapódást követően lángra is kapott. Noha a szakemberek küzdöttek Jákli Mónika életéért, sajnos nem tudták megmenteni.

A halálos balesetet követően az influenszer volt párja, Boráros Gábor közös gyermekükkel együtt üzent a túlvilágra elhunyt exének. „Köszönöm, hogy megajándékoztál vele!” – írta egy fotóhoz, melyen gyermeküket tartja a kezében.

Jákli Mónika balesete: Különös teóriák terjednek az influenszer haláláról

Jákli Mónika halála az egész országot megrázta. Azóta mindenki azt találgatja: vajon miért száguldhatott az édesanya a hírek szerint közel 180 km/h-s sebességgel? Volt férje, az MMA-harcos Boráros Gábor ráadásul azt mondta róla, bár szeretett vezetni, nem volt jó sofőr, nem igazán használta a biztonsági övet és gyakran telefonozott a volánnál.

Hamar a hírek főszereplőjévé vált Jákli Mónika vőlegénye is

Jákli Mónika és vőlegénye.
Jákli Mónika vőlegénye nagyon hamar a baleset helyszínére ért (Fotó: Instagram)

Az a felvidéki üzletember, aki egyébként lusuxautók bérbeadásával foglalkozik, és meglepően hamar a baleset helyszínére ért, ahol aztán – a hírek szerint – leginkább azzal volt elfoglalva, hogy megtalálja Jákli Mónika telefonját.

Előkerült egy kamerafelvétel a végzetes éjszakáról

A szlovák polgárőrség egy felhívásban kért segítséget azoktól, akik rendelkeznek bármilyen kamerafelvétellel arról az útszakaszról, amin Jákli végighajtott a tragikus éjszakán

Jákli Mónika balesete: előkerült néhány kamerafelvétel (Fotó: Paraméter.sk)

A parameter.sk nevű szlovák portál pedig már meg is mutatott pár képet és egy videót, ami a baleset előtt körülbelül 35-45 perccel készült. A felvételen az látható, ahogy bemegy a város közepén található körforgalomba, majd kihajt belőle. Arról már korábban beszámolt a szlovák sajtó, hogy a tűzoltók és a mentők 3.53-kor kapták a riasztást a balesethez, amely során Jákli Mónika már Nagymegyer irányába haladva nagy sebességgel hajtott le az útról a nagydűri letérőnél. Autójával először vélhetően felhajtott egy út széli farakásra, amely aztán megdobta és a kocsi a fák közé repült, majd darabokra tört. A 31 éves influenszer kiesett a gépjárműből, a tűzoltók, majd a mentők elsősegélyben részesítették és újraélesztették, a kórházba szállítást követően nem sokkal, a hajnali órákban viszont életét vesztette.

A felvételek azt bizonyítják, hogy Jákli Mónika valóban megfordult a 63-ason.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

