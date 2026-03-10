Felfoghatatlan veszteség: elhunyt a legendás rockbanda frontembere

Családja erősítette meg a hírt, hogy elhunyt a Boston amerikai rockegyüttes frontembere, Tommy DeCarlo. A 60 éves énekes egy rövid agydaganattal vívott küzdelem után halt meg hétfőn, nagyjából hat hónappal azután, hogy először diagnosztizálták nála a betegséget.

60 éves korában elhunyt a legendás énekes / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Tragédia: elhunyt a legendás banda frontembere

Nehéz szívvel osztjuk meg, hogy édesapánk, Tommy DeCarlo 2026. március 9-én, hétfőn elhunyt. Miután tavaly szeptemberben agydaganatot diagnosztizáltak nála, hihetetlen erővel és bátorsággal küzdött egészen a végéig. Ebben a nehéz időszakban kérjük a barátainkat és a rajongóinkat, hogy tartsák tiszteletben a családunk magánéletét, miközben gyászolunk és támogatjuk egymást

- olvasható a család által kiadott közleményben. A rokonok korábban azt is elárultak, az énekes még tavaly szeptemberben kapott agyvérzést, majd a sürgősségi koponyaműtét során fedezték fel az orvosok a daganatokat az agyán - írja a Daily Star.

Boston singer Tommy DeCarlo has died at the age of 60 after battling brain cancer.



Rest In Peace 🙏🏻pic.twitter.com/vhFOLscEVf — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) March 9, 2026

DeCarlo 2007-ben csatlakozott Bostonhoz, miután az eredeti énekes, Brad Delp tragikus módon elhunyt, és amely olyan klasszikus slágerek révén vált híressé, mint a More Than a Feeling, az Amanda és a Peace of Mind.



