Felfoghatatlan veszteség: elhunyt a legendás rockbanda frontembere

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 06:20 / FRISSÍTÉS: 2026. március 10. 06:22
Az énekes 60 éves volt. A Boston frontemberénél, Tommy DeCarlónál agydaganatot diagnosztizáltak, majd hat hónappal később elhunyt.
Családja erősítette meg a hírt, hogy elhunyt a Boston amerikai rockegyüttes frontembere, Tommy DeCarlo. A 60 éves énekes egy rövid agydaganattal vívott küzdelem után halt meg hétfőn, nagyjából hat hónappal azután, hogy először diagnosztizálták nála a betegséget.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
60 éves korában elhunyt a legendás énekes / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Tragédia: elhunyt a legendás banda frontembere

Nehéz szívvel osztjuk meg, hogy édesapánk, Tommy DeCarlo 2026. március 9-én, hétfőn elhunyt. Miután tavaly szeptemberben agydaganatot diagnosztizáltak nála, hihetetlen erővel és bátorsággal küzdött egészen a végéig. Ebben a nehéz időszakban kérjük a barátainkat és a rajongóinkat, hogy tartsák tiszteletben a családunk magánéletét, miközben gyászolunk és támogatjuk egymást

- olvasható a család által kiadott közleményben. A rokonok korábban azt is elárultak, az énekes még tavaly szeptemberben kapott agyvérzést, majd a sürgősségi koponyaműtét során fedezték fel az orvosok a daganatokat az agyán - írja a Daily Star.

DeCarlo 2007-ben csatlakozott Bostonhoz, miután az eredeti énekes, Brad Delp tragikus módon elhunyt, és amely olyan klasszikus slágerek révén vált híressé, mint a More Than a Feeling, az Amanda és a Peace of Mind.


 

 

