Házassági évfordulót ünnepel Horváth Tamás és felesége: eddig maradnak még együtt

Nagy mérföldkövet ünnepel ma Horváth Tamás és párja, Péterfi Andrea, ugyanis immár 9 éve házasok. A házaspár ennek örömére egy kicsit hátrahagyta a fagyos telet, és a Maldív-szigetekre utazott.

Nagy mérföldkövet ünnepel Horváth Tamás és felesége Fotó: TV2

Már 14 éve alkot egy párt Horváth Tamás és Péterfi Andrea

A szerelmesek nemcsak a 9. házassági évfordulójukat ünneplik, hanem egyben azt is, hogy immár 14 éve alkotnak egy párt.

2026.01.19. Ma van a 9. házassági évfordulónk, és a 14. évünkbe léptünk idén együtt. Annyi minden történt az elmúlt 14 évben, nagyon sok jó dolog, nagyon sok élmény, rengeteg álmunk és célunk megvalósítottuk

- írja Instagram-oldalán az énekes felesége, aki néhány ünneplős, közös képet is megosztott.

Persze rengeteg nehéz helyzet, veszteségek, kudarcok és fájdalmak is voltak… Az élet ilyen, van jó és rossz is, de a legfontosabb, hogy jóban-rosszban fogtuk/juk egymás kezét és átmegyünk mindenen együtt.

Andrea hozzátette: rendkívül hálás azért, amiért Tomival együtt tapasztalhat és megélhet dolgokat, valamint közösen fejlődhetnek.

Szeretlek, és még 51 ilyen évfordulót magunknak!

Úgy tűnik, 60 év házasságot jósol maguknak a pár. Az bizony nem semmi! Az évforduló alkalmából egyébként az énekes is megosztott egy rövid videót, amin lufikkal ünnepelnek az óceán mellett.