„Rommá csaltam a barátnőmet" – Horváth Tamás őszintén beszélt a sötét múltjáról

Kevés magyar sztár beszél olyan nyersen és önkritikusan a saját múltjáról, mint most Horváth Tamás. Hajdú Péter Beköltözve című műsorának legújabb részéből kiderül, hogy Tamás nehezen kezelte a kezdeti sikereket és a nagyvárosi élet velejáróit.

Horváth Tamás a Megasztár negyedik szériájában indult el 16 évesen (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Horváth Tamás élete egyszerre volt romboló és csillogó

Tamás elmesélte, hogy a hirtelen jött népszerűség teljesen letérítette a helyes útról.

Úgy csináltam meg a sikeremet, hogy minden héten más nővel feküdtem le, azt sem tudtam merre vagyok arccal előre. Nem tudtam melyik bulira megyek. Belekerültem a nagyváros világába, de nagyon hamar meguntam, rájöttem, hogy ez nem nekem való.

– mondta őszintén Tomi, aki ebben az időszakban belecsúszott a nagyvárosi éjszakai élet kusza örvényébe és nem volt mellette olyan ember, aki kihúzta volna őt ebből az életvitelből, sőt, inkább csak tovább taszították a rossz döntések felé. A műsor előzeteséből az is kiderült, hogy az énekes egész idő alatt kapcsolatban volt.

Arról nem is beszélve, hogy nekem végig barátnőm volt, akit rommá csaltam mindenkivel. Ráadásul a szeretőim tudták, hogy nekem barátnőm van

– mesélte Tomi meglepő őszinteséggel.

Horváth Tamás a Sztárboxban is traumát élt át

Horváth Tamásnak karrierje során lehetősége nyílt kipróbálnia magát a Sztárboxban is. A ringben azonban egy újabb traumát élt át. Olyan ütést kapott, hogy átmenetileg elvesztette a látását. Ellenfelével, Sárközi Ákossal azóta sem beszél, de elmondása szerint nem táplál magában haragot iránta.

Bennem nincs harag a történtek miatt, nem beszéltünk azóta Ákossal. Kezet fogtunk és ennyi. De emlékszem, hogy valahol nyilatkozott, hogy én nem vettem fel neki a telefont és teljesen elzárkóztam. Hogy a viharba ne! Akkora trauma volt, hogy ez miatt adtam fel a versenyt.

– mesélte Tomi Hajdú Péternek.

Horváth Tamás édesanyja az énekes nyolc éves korába hunyt el (Fotó: Bors)

Horváth Tamás édesapja nem része az életének

A műsor légszívszorítóbb része mégis a gyerekkorához köthető. Édesapjával évek óta nem beszél. Erről nyíltan mesélt Hajdúnak.

Tudod mi a legszomorúbb az egészben? Hogy igazából nincs konkrétuma ennek a dolognak. Az alapvető probléma ott kezdődött, hogy nem értjük a másik működését és nem is akarjuk megérteni. Mind a ketten ugyan annyit tettünk azért, hogy ez így alakuljon, viszont a harag elszállt. A legjobbakat kívánom a családomnak. De nem keresem őket és ők sem engem.

– mesélt szomorú családi hátteréről Tamás. Édesanyját nyolcéves korában vesztette el.

Nyolc évesen a halál szele nagyon belengett. Édesanyám halálakor kellett szembesülnöm azzal, hogy mit is jelent a veszteség, vagy mit jelent az, mikor mások kint játszottak az utcán, addig én az édesanyámat mosdattam. Pontosan az a gondolatom volt, hogy az, hogy élek, egy ajándék”

– mesélte őszintén Tomi.