„Rommá csaltam a barátnőmet" – Horváth Tamás őszintén beszélt a sötét múltjáról

Kevés magyar sztár beszél olyan nyersen és önkritikusan a saját múltjáról, mint most Horváth Tamás. Hajdú Péter Beköltözve című műsorának legújabb részéből kiderül, hogy Tamás nehezen kezelte a kezdeti sikereket és a nagyvárosi élet velejáróit.
Tamás elmesélte, hogy a hirtelen jött népszerűség teljesen letérítette a helyes útról.
Úgy csináltam meg a sikeremet, hogy minden héten más nővel feküdtem le, azt sem tudtam merre vagyok arccal előre. Nem tudtam melyik bulira megyek. Belekerültem a nagyváros világába, de nagyon hamar meguntam, rájöttem, hogy ez nem nekem való.
– mondta őszintén Tomi, aki ebben az időszakban belecsúszott a nagyvárosi éjszakai élet kusza örvényébe és nem volt mellette olyan ember, aki kihúzta volna őt ebből az életvitelből, sőt, inkább csak tovább taszították a rossz döntések felé. A műsor előzeteséből az is kiderült, hogy az énekes egész idő alatt kapcsolatban volt.
Arról nem is beszélve, hogy nekem végig barátnőm volt, akit rommá csaltam mindenkivel. Ráadásul a szeretőim tudták, hogy nekem barátnőm van
– mesélte Tomi meglepő őszinteséggel.
Horváth Tamásnak karrierje során lehetősége nyílt kipróbálnia magát a Sztárboxban is. A ringben azonban egy újabb traumát élt át. Olyan ütést kapott, hogy átmenetileg elvesztette a látását. Ellenfelével, Sárközi Ákossal azóta sem beszél, de elmondása szerint nem táplál magában haragot iránta.
Bennem nincs harag a történtek miatt, nem beszéltünk azóta Ákossal. Kezet fogtunk és ennyi. De emlékszem, hogy valahol nyilatkozott, hogy én nem vettem fel neki a telefont és teljesen elzárkóztam. Hogy a viharba ne! Akkora trauma volt, hogy ez miatt adtam fel a versenyt.
– mesélte Tomi Hajdú Péternek.
A műsor légszívszorítóbb része mégis a gyerekkorához köthető. Édesapjával évek óta nem beszél. Erről nyíltan mesélt Hajdúnak.
Tudod mi a legszomorúbb az egészben? Hogy igazából nincs konkrétuma ennek a dolognak. Az alapvető probléma ott kezdődött, hogy nem értjük a másik működését és nem is akarjuk megérteni. Mind a ketten ugyan annyit tettünk azért, hogy ez így alakuljon, viszont a harag elszállt. A legjobbakat kívánom a családomnak. De nem keresem őket és ők sem engem.
– mesélt szomorú családi hátteréről Tamás. Édesanyját nyolcéves korában vesztette el.
Nyolc évesen a halál szele nagyon belengett. Édesanyám halálakor kellett szembesülnöm azzal, hogy mit is jelent a veszteség, vagy mit jelent az, mikor mások kint játszottak az utcán, addig én az édesanyámat mosdattam. Pontosan az a gondolatom volt, hogy az, hogy élek, egy ajándék”
– mesélte őszintén Tomi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.