Most jött a bejelentés: odaért Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség

Kijev
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 21:24
Czepek Gábor közösségi oldalán számolt be a hírről.
Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon. A hírt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a küldöttség vezetője szerdán a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen közölte. 

CZEPEK Gábor
Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen 2026. március 11-én. Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség Fotó: Balázs Attila

Czepek Gábor a határátlépés előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a magyar kormány, ellentétben a Tisza Párttal, abban hisz, hogy biztosítani kell az olcsó keleti erőforrást, és nem pedig a keleti erőforrásról való leválást.

Az államtitkár legfrissebb bejegyzése szerint pedig már meg is érketett Kijevbe a küldöttség:

