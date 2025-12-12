„Ököl nagyságú daganatot vettek ki az agyából” - Horváth Tamás drámai részletességgel mesélt élete tragédiájáról

Hajdú Péter és a népszerű énekes között láthatóan nem csupán felszínes kapcsolat van. Ezért is lehet, hogy a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor soron következő epizódjának felvételén szinte a nulladik percben megnyílt Horváth Tamás. Az énekes fájó őszinteséggel mesélt azokról az évekről, amikor szembe kellett néznie édesanyja küzdelmével, majd pedig a ténnyel, hogy nincs remény.

Horváth Tamás gyermekként nézett szembe az elmúlással (Fotó: YouTube)

Horváth Tamás: „Anyu akkor túlélte, pedig…”

„Nagyon korán veszítettem el édesanyámat. Negyvennégy éves volt, amikor elment. Az ember ilyenkor félig-meddig gyökértelenné válik. Én ugye vele és a papámmal éltem Tamásiban. Anyukámnál akkor diagnosztizáltak egy agydaganatot.”

A műtét csodával határos módon sikerült, bár édesapámnak azt mondta a professzor, hogy kezdje előkészíteni a temetést.

„Ez a fülem hallatára történt. Ott álltam gyerekként és néztem anyámat, ahogy az ágyon fekszik. Apám megfogta a vállamat és azt mondta: hinni kell Istenben” – mesélte Horváth Tamás, aki ekkor gyakorlatilag még kisfiú volt, de... „Anyu akkor túlélte, pedig egy ököl nagyságú daganatot vettek ki az agyából, ami már lökte ki a bal szemét. Arra a szemére teljesen el is veszítette a látását és az agya is sérült. Az én gyerekkorom ott ért véget. Én tanítottam őt újra beszélni, megfogni az evőeszközt. Fürdettem is anyukámat. Átváltottam felnőtté. Végül összeszedte magát és önellátó lett újra” – mesélte a ledöbbent Hajdú Péternek az énekes.

Horváth Tamás őszintén és nyíltan beszélt édesanyja betegségéről (Fotó: YouTube)

„Kendőzetlenül őszinte lett...”

Horváth Tamás ugyanakkor a tragédiában is képes volt meglátni a pozitívumot. „Ugyanakkor ezután is észre lehetett rajta venni, hogy min ment keresztül. Az agyában ugyanis az a rész sérült, amivel felmérjük, hogy mit illik és mit nem illik tenni, mondani.”

Ezáltal egy baromi izgalmas személyisége alakult ki. Mindenki nagyon szerette őt a városban és úgy fogadták el, ahogy van.

„Imádtam benne én is, hogy kendőzetlenül őszinte lett. Ha megpróbáljuk ennek az egész borzalomnak a pozitív oldalát nézni, talán ez volt az” – idézte fel emlékeit a Frizbi TV stúdiójában Horváth Tamás, aki végül 18 éves korában veszítette el imádott édesanyját. „Sajnos sérültek az idegek is, ami azt eredményezte, hogy a bal oldala elkezdett bénulni. A betegség alatt kapott egy tüdőembóliát is, amitől összeesett és összezsugorodott a tüdeje, így végül egy tüdővel élt. Nagyon nehéz időszak volt ez, bár voltak benne jobb periódusok is” – zárta le a témát Tamás.