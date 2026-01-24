Zavaros Eszter: Nekem anyaként kötelességem biztosítani a gyerekem biztonságát és békéjét

Zavaros Eszter is kifejtette véleményét a Háborúellenes Gyűlés előtt, a Mandiner stúdiójában. Hajdú Péter mellett ő is elmondta az okot, ami miatt ennyire hangos a jelenlegi kampány mindkettő oldalon. A TV2 Mokka műsorvezetője a digitális teret okolja a sok álhír miatt, mivel szerinte egyre jobban eltűnik a személyes politizálás.

Zavaros Eszter és Hajdú Péter együtt válaszoltak Szabó Zsófi kérdéseire a Mandiner stúdiójában (Fotó: YouTube)

A Háborúellenes Gyűlés előtt Zavaros Eszter is felszólalt

Én azt látom, hogy egyre jobban csak a digitális világban történik a politizálás. Nyilván a televíziónak is nagy hatása van, de jelenleg kapott egy vastag vonalas aláhúzást a digitális tér. Azóta pedig észrevehetően sokkal hangosabb a politika, mivel az ország nagy része már onnan tájékozódik

– mondta a Mandiner stúdiójában a műsorvezető. Eszter elmondása szerint viszont nem csupán a digitális tér jelenti a kampányidőszak hangosságának egyetlen okát.

Nyilván én is, amikor felkelek, akkor valamelyik hírportálon elolvasom az aktuáls híreket és szerintem ezzel egyre többen így vagyunk. Viszont emellett amiatt is hangos a jelenlegi időszak, mivel óriási a tét áprilisban

– árulta el Zavaros Eszter.

A Háborúellenes Gyűlés kaposvári megállója előtt Zavaros Eszter anyaként is reagált a háború borzalmaira (Fotó: TV2)

Zavaros Eszter édesanyaként is értékelte a jelenlegi helyzetet

Nekem anyaként kutya kötelességem nemcsak a holnapra gondolni, hanem biztosítani a gyerekem biztonságát és békéjét. Akár a pici környezetemben megteremtem neki a békét teljesen mindegy milyen eszközökkel, nem beszélve, ha globális szinten gondolkodunk

– mesélte az anyaságról a műsorvezető.

Eszter tehát teljes mértékben támogatja a kormány döntését, miszerint nemet kell mondani a háborúra. A műsorvezető elmondása szerint sokan a mai világban csak a holnapra tudnak gondolni, de ebben a kérdésben nem lehet így gondolkodni.

