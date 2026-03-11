Ismét áll a bál Michael Jackson családjában: egymásnak ugrottak a popkirály testvérei

A tragikusan fiatalon elhunyt popkirály, Michael Jackson családjának több mint 60 tagja vett részt a Michael című film Los Angeles-i zártkörű vetítésén, amely április 24-én kerül mozikba világszerte, és amelyben az énekes bátyja, Jermaine Jackson fia, Jaafar Jackson játssza el legendás nagybátyját. A Page Sixnek egy bennfentes számolt be arról, bár a hangulat kezdetben még önfeledt volt, a vetítést követően Jacko húga, az 59 éves Janet Jackson vad kirohanást intézett a produkció felé: többek közt a színészi alakítást és a sminket is kritizálta.

Botrányba fulladt a Michael Jackson-film vetítése / Fotó: DPA / Northfoto

Durván összekaptak Michael Jackson testvérei

Szinte minden jelenetben talált valami negatívumot: a színészi játékban, a sminkben, a színészek beszédstílusában, sőt még a járásmódjukban is. Janet volt az, aki a teremben lévőkkel szemben úgy határozott, ez a film nem fogja elnyerni a jóváhagyását

- súgta meg a forrás.

A helyzet tovább fokozódott, amikor a 71 éves Jermaine Jacksonnak elege lett, felállt, és élesen szembeszállt Janettel.

Le fogsz maradni erről a hullámról

– mondta állítólag Jermaine a testvérének, egy bennfentes szerint.

Olyan féltékeny vagy — csak ülj fel a hullámra!

A nyers szóváltás igencsak nagy megdöbbenést keltett a teremben, különösen a fiatalabb családtagok körében, akik korábban nem láttak ilyen nyílt nézeteltérést Jacko testvérei között. Több rokon egyébként Jermaine mellett állt ki a vitában, aki kulcsszerepet játszott a film elkészítésében, valamint Jaafar szereposztását illetően, aki a nagybátyja zenéjén nőtt fel. A 29 éves színészt nem mellesleg széles körben dicsérték azok, akik látták a film korai vágatait, amiért sikerült elkapnia Michael hangját, testtartását és táncstílusát.

A család bennfentesei szerint Jermaine a projektet a Jackson márka megváltásának tekinti, és öccse 2009-ben bekövetkezett halála óta a legnagyobb lehetőségnek arra, hogy újra kapcsolatba lépjen azzal a közönséggel, akik egykor majdhogynem vallásos odaadással követték a családot. Ezt az emléket beárnyékolta Michael Jackson tragikus halála, valamint a gyermekbántalmazással kapcsolatos vádak, noha az énekest életében soha nem ítélték el ilyen bűncselekményért.

Sokak szerint egyébként Janet kirohanása egy mélyen gyökerező konfliktusból ered: Jacko húga volt az, aki leginkább támogatta Michael lányát, a 27 éves Paris Jacksont az énekes hagyatékának kezelői elleni jogi küzdelemben, ez a vita pedig feszültséget szított a testvérek, unokatestvérek és tanácsadók között is, akik nem értenek egyet abban, hogyan kellene vezetni a néhai popkirály birodalmát.