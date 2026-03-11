Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Horoszkópban használt zodiákus kör.

Ők a horoszkóp anyatigrisei: ez a 3 csillagjegy az életét is odaadná a szeretteiért

asztrológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 10:15
Anyatigrisekcsillagjegyhoroszkóp
Ők aztán tényleg mindent megtesznek, hogy megóvják szeretteiket a bajtól és az igazságtalanságtól! A horoszkóp szerint óvakodj tőlük, jobb, ha nem bántasz meg senkit, aki közel áll a szívükhöz!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Ez a 3 csillagjegy már azelőtt felhúzza a kesztyűt, hogy elmondanád, ki bántott. A horoszkóp alapján belőlük a pillanat töredéke alatt bújik elő a védelmező ösztön, igazi anyatigrisek. Mindegy, hogy a családjukról, barátaikról vagy a párjukról van szó, velük aztán tényleg nem érdemes ujjat húzni.

A horoszkópban használt zodiákus kör.
Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki az életét is odaadná a szeretteiért.
Fotó: napaporn sawaspardit / Shutterstock
  • Egyes csillagjegyek gondoskodnak és hevesen védelmeznek is.
  • Ha kell, tűzbe teszik érted a kezüket.
  • A horoszkóp szerint 3 csillagjegy igazi anyatigrissé változik, ha szeretteiket bántják.

A horoszkóp 3 legvédelmezőbb csillagjegye: ők gondolkodás nélkül harcba indulnak érted bármikor

Kos csillagjegy

Ha van csillagjegy, aki kérdés nélkül a szerettei védelmére kel, akkor az a Kos. Ő az, akinek bármikor, bárkivel is kell vitába szállnia, kiáll azért, akit szeret. Ez a csillagjegy ösztönösen ugrik mindenre és mindenkire, ami vagy aki sérti az igazságérzetét. Ha bárki bántani meri a családját, barátait, azonnal közbelép. Sokszor még azelőtt, hogy a sértett fél észrevenné, hogy támadást indítottak az irányába. Nem túl diplomatikusan, erőteljesen kifejezi a véleményét. Egy Kossal sosem maradsz magadra a csatatéren. Sőt! Gyorspostával érkezik a segítségedre személyesen.

Rák csillagjegy

A Rák a zodiákus mamamacija. A gondoskodó, érzelmes csillagjegy, akiről mindenki úgy hiszi, békés, szende és kerüli a konfliktusokat. Na igen, ez mindaddig igaz is, amíg nem veszélyezteti valaki egy hozzátartozóját. Ekkor aztán mindenki szaladjon, amerre lát, mert előbújik belőle a vadállat, és elképesztő erővel védi azt, ami az övé: a családját, a barátait, az otthonát. A horoszkóp szerint a Rák az, aki megteremti a menedéket másoknak. Ha valaki engedély nélkül hatolna be erre a védett területre, hamar rá fog ébredni, hogy egy Ráknak nemcsak meleg ölelésekre alkalmasak a karjai. A horoszkóp szerint nem ajánlott harcba szállni vele, mert szinte semmi esély a győzelemre.

Skorpió csillagjegy

A Skorpió már nem az a tipikus bombariadót igénylő, hangos védőfegyver. Viszont annál hatékonyabb, veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb. Ha valaki bántja azokat, akiket szeret, azt sosem feledi. Talán nem jön rá válasz visszakézből, de hidd el: zsebre teszi, amit hallott, és amikor a legnagyobbat üt, akkor húzza elő a lehető legvéresebb bosszút, amit el tudsz képzelni. Egy igazi stratéga, aki addig nem nyugszik, amíg a rossz el nem nyerte méltó büntetését. A horoszkóp szerint, ha egy Skorpió áll melletted, azzal nemcsak egy védőfalat kapsz, de egy eszes szövetségest is. Bosszúját a legrosszabb ellenségednek sem kívánnád.

Az alábbi videóból kiderül, kik a legerősebb csillagjegyek a horoszkóp szerint:

Tudj meg többet a horoszkópodról:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu