Ők a horoszkóp anyatigrisei: ez a 3 csillagjegy az életét is odaadná a szeretteiért

Ez a 3 csillagjegy már azelőtt felhúzza a kesztyűt, hogy elmondanád, ki bántott. A horoszkóp alapján belőlük a pillanat töredéke alatt bújik elő a védelmező ösztön, igazi anyatigrisek. Mindegy, hogy a családjukról, barátaikról vagy a párjukról van szó, velük aztán tényleg nem érdemes ujjat húzni.

Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki az életét is odaadná a szeretteiért.

Fotó: napaporn sawaspardit / Shutterstock

A horoszkóp 3 legvédelmezőbb csillagjegye: ők gondolkodás nélkül harcba indulnak érted bármikor

Kos csillagjegy

Ha van csillagjegy, aki kérdés nélkül a szerettei védelmére kel, akkor az a Kos. Ő az, akinek bármikor, bárkivel is kell vitába szállnia, kiáll azért, akit szeret. Ez a csillagjegy ösztönösen ugrik mindenre és mindenkire, ami vagy aki sérti az igazságérzetét. Ha bárki bántani meri a családját, barátait, azonnal közbelép. Sokszor még azelőtt, hogy a sértett fél észrevenné, hogy támadást indítottak az irányába. Nem túl diplomatikusan, erőteljesen kifejezi a véleményét. Egy Kossal sosem maradsz magadra a csatatéren. Sőt! Gyorspostával érkezik a segítségedre személyesen.

Rák csillagjegy

A Rák a zodiákus mamamacija. A gondoskodó, érzelmes csillagjegy, akiről mindenki úgy hiszi, békés, szende és kerüli a konfliktusokat. Na igen, ez mindaddig igaz is, amíg nem veszélyezteti valaki egy hozzátartozóját. Ekkor aztán mindenki szaladjon, amerre lát, mert előbújik belőle a vadállat, és elképesztő erővel védi azt, ami az övé: a családját, a barátait, az otthonát. A horoszkóp szerint a Rák az, aki megteremti a menedéket másoknak. Ha valaki engedély nélkül hatolna be erre a védett területre, hamar rá fog ébredni, hogy egy Ráknak nemcsak meleg ölelésekre alkalmasak a karjai. A horoszkóp szerint nem ajánlott harcba szállni vele, mert szinte semmi esély a győzelemre.

Skorpió csillagjegy

A Skorpió már nem az a tipikus bombariadót igénylő, hangos védőfegyver. Viszont annál hatékonyabb, veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb. Ha valaki bántja azokat, akiket szeret, azt sosem feledi. Talán nem jön rá válasz visszakézből, de hidd el: zsebre teszi, amit hallott, és amikor a legnagyobbat üt, akkor húzza elő a lehető legvéresebb bosszút, amit el tudsz képzelni. Egy igazi stratéga, aki addig nem nyugszik, amíg a rossz el nem nyerte méltó büntetését. A horoszkóp szerint, ha egy Skorpió áll melletted, azzal nemcsak egy védőfalat kapsz, de egy eszes szövetségest is. Bosszúját a legrosszabb ellenségednek sem kívánnád.