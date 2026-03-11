Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyermekotthonból szökött el: mindenki az eltűnt 11 éves fiú után kutat

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 10:20
eltűnt fiatal személyEltűnt gyermekek
A rendőrség a lakosság segítségét kéri. Eltűnt K. Nikolász Géza.
CJA
A szerző cikkei

A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársai keresik az eltűnt, 11 éves K. Nikolász Gézát.

Eltűnt K. Nikolász Géza
Eltűnt a 11 éves K. Nikolász Géza  / Fotó: Pexels (illusztráció)

Az eltűnt gyermeket lassan egy hónapja nem találják

K. Nikolász Géza a kétyi gyermekotthonból tűnt el 2026. február 13-án, miután a délutáni órákban engedély nélkül távozott onnan. Azóta a tartózkodási helye ismeretlen, és életjelet sem adott magáról.

K. Nikolász Géza körülbelül 140 centiméter magas, vékony testalkatú, és rövid barna haja van. Képét ide kattintva tudod megtekinteni.

A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen, vagy a 06-74-550-950-es, a 06-80-555-111-es, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu