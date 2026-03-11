Gyermekotthonból szökött el: mindenki az eltűnt 11 éves fiú után kutat

A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársai keresik az eltűnt, 11 éves K. Nikolász Gézát.

Eltűnt a 11 éves K. Nikolász Géza / Fotó: Pexels (illusztráció)

Az eltűnt gyermeket lassan egy hónapja nem találják

K. Nikolász Géza a kétyi gyermekotthonból tűnt el 2026. február 13-án, miután a délutáni órákban engedély nélkül távozott onnan. Azóta a tartózkodási helye ismeretlen, és életjelet sem adott magáról.

K. Nikolász Géza körülbelül 140 centiméter magas, vékony testalkatú, és rövid barna haja van. Képét ide kattintva tudod megtekinteni.

A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen, vagy a 06-74-550-950-es, a 06-80-555-111-es, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.