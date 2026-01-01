Centiken múlt a tragédia: szilveszterkor karambolozott a Megasztár győztese – részletek csak a Borsban!

A szilveszter az előadók számára gyakran az úton telik: egyik fellépésről a másikra sietnek, hogy a lehető legjobb hangulatot biztosítsák a rajongóknak. Így tett a Megasztár 2024-es évadának győztese, Gudics Máté is, aki szilveszter éjszaka, az autópályán szenvedett autóbalesetet.
„Nagyon vigyázzatok az utakon” – üzente meg éjszaka a közösségi oldalán Gudics Máté, aki sokkoló videót osztott meg: gyakorlatilag totálkárosra tört autóját vontatják el.
A Bors megkeresésére elárulta a részleteket is:
„A szilveszter kapcsán, ami először eszembe jut, az sajnos az, hogy balesetet szenvedtem az M0-son… Egy kamion becsúszott elém a külső sávból, kábé tíz méterre előttem, így esélyem sem volt megállni. Rutinos sofőrnek gondolom magam, közel 18 éve vezetek, és sosem vagánykodok az utakon, nem nyomom neki. Különösen nem ilyen rossz útviszonyok mellett, a hó ugyanis akkor már erősen hullott. Valószínűleg a kamion is vétlen volt, megcsúszott az úton.”
Gyorsan kellett dönteni: ha jobbra rántom a kormányt, akkor valószínűleg a pótkocsija alá szorulok, ami sokkal durvább lehetett volna. Így csak egy satuféket nyomtam, és így rongyoltam bele 40 kilométer/órás sebességgel az oldalába. Szerencsére, minden légzsák kinyílt, nem esett bajom
– idézte fel a dermesztő pillanatokat a Megasztár 2024 győztese, aki elismerte, hatalmas szerencséje volt.
„Az ember azért ilyenkor átgondolja az életét. Tényleg ijesztő helyzet volt. Az ütközés után tartottam a mögöttünk lévő forgalomtól is, ráadásul a légzsákok kinyílásával jár egy füstös szag, én pedig hirtelen azt hittem, hogy a kocsi gyulladt ki, így nagyon gyorsan próbáltam kimenekülni az autóból” – mesélte Gudics Máté, aki végül épségben szállt ki a járműből, csak úgy mint a kamionsofőr is.
Az autó véleménye szerint totálkáros lett, de az biztos, hogy vontatni kellett, érte pedig édesapja ment el autóval, ugyanis Máté éppen fellépésre igyekezett!
„A baleset után azért elmentem Cinkotára énekelni” – idézte fel már nevetve, majd komolyra fordította a szót:
„Üzenem mindenkinek, hogy vigyázzon az utakon, figyeljünk egymásra, és ha lehet, ilyen körülmények között ne induljuk útnak…”
Bár az óév zárása igencsak rosszul sikerült, a jövő évet illetően nagy tervei vannak Gudics Máténak, aki nemrég elárulta: a Megasztáros győzelem után depreszióval küzdött.
„Nagyon sok tervem van, hamarosan debütál a következő dalom, és a főzős vonalat is szeretnénk megerősíteni, hamarosan jönnek az új tartalmak, de ez egyelőre még tervfázisban van. Addig is, készülök a februári Hooligans Aréna-koncerte, ahová vendégként vagyok meghívva, csak úgy mint a májusi Korál nagykoncertre. Ezen felül is vannak bőségesen fellépések, szóval pozitívan állok 2026-hoz” – bizakodott a családcentrikus édesapa, aki a fogadalmakkal viszont hadilábon áll.
Nem szoktam fogadalmat tenni, mert amit kéne, azt úgysem tartanám be
– nevetett.
„Azért ilyenkor mindig elhatározom, hogy szeretnék minél jobb apuka, férj, ember lenni. De én a munkában hiszek, nem a kívánságokban!” – szögezte le.
