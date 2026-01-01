Centiken múlt a tragédia: szilveszterkor karambolozott a Megasztár győztese – részletek csak a Borsban!

A szilveszter az előadók számára gyakran az úton telik: egyik fellépésről a másikra sietnek, hogy a lehető legjobb hangulatot biztosítsák a rajongóknak. Így tett a Megasztár 2024-es évadának győztese, Gudics Máté is, aki szilveszter éjszaka, az autópályán szenvedett autóbalesetet.

Gudics Máté autóbalesetet szenvedett: csak a Borsnak mondta el, hogy van most (Fotó: Ladóczki Balázs)

Gudics Máté autóbalesete: „Az ember azért ilyenkor átgondolja az életét”

„Nagyon vigyázzatok az utakon” – üzente meg éjszaka a közösségi oldalán Gudics Máté, aki sokkoló videót osztott meg: gyakorlatilag totálkárosra tört autóját vontatják el.

Gudics Máté autóbalesete szilveszter éjszaka történt (Fotó: Instagram/Gudics Máté)

A Bors megkeresésére elárulta a részleteket is:

„A szilveszter kapcsán, ami először eszembe jut, az sajnos az, hogy balesetet szenvedtem az M0-son… Egy kamion becsúszott elém a külső sávból, kábé tíz méterre előttem, így esélyem sem volt megállni. Rutinos sofőrnek gondolom magam, közel 18 éve vezetek, és sosem vagánykodok az utakon, nem nyomom neki. Különösen nem ilyen rossz útviszonyok mellett, a hó ugyanis akkor már erősen hullott. Valószínűleg a kamion is vétlen volt, megcsúszott az úton.”

Gyorsan kellett dönteni: ha jobbra rántom a kormányt, akkor valószínűleg a pótkocsija alá szorulok, ami sokkal durvább lehetett volna. Így csak egy satuféket nyomtam, és így rongyoltam bele 40 kilométer/órás sebességgel az oldalába. Szerencsére, minden légzsák kinyílt, nem esett bajom

– idézte fel a dermesztő pillanatokat a Megasztár 2024 győztese, aki elismerte, hatalmas szerencséje volt.

Totálkáros lett az autó, teljesen összetört az eleje (Fotó: Instagram/Gudics Máté)

„Az ember azért ilyenkor átgondolja az életét. Tényleg ijesztő helyzet volt. Az ütközés után tartottam a mögöttünk lévő forgalomtól is, ráadásul a légzsákok kinyílásával jár egy füstös szag, én pedig hirtelen azt hittem, hogy a kocsi gyulladt ki, így nagyon gyorsan próbáltam kimenekülni az autóból” – mesélte Gudics Máté, aki végül épségben szállt ki a járműből, csak úgy mint a kamionsofőr is.

A show-nak folytatódnia kellett

Az autó véleménye szerint totálkáros lett, de az biztos, hogy vontatni kellett, érte pedig édesapja ment el autóval, ugyanis Máté éppen fellépésre igyekezett!

„A baleset után azért elmentem Cinkotára énekelni” – idézte fel már nevetve, majd komolyra fordította a szót: