Horror a buszon: felgyújtotta magát az egyik utas

Legalább hat áldozata van annak a tűznek, amely egy buszban tört ki Fribourgban, Svájcban.

Tűz ütött ki a buszon, többen életüket vesztették/ Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Több sebesültje és áldozata is van a tűznek

A hatóságokat egy lángba borult buszhoz riasztották Kerzersnél. Az eddigi információk szerint hat halottja és további öt sebesültje van a tragédiának.

A lángok több méter magasak voltak, és a környéket füstfelhő borította be: a hatóságok kiérkezésekor a buszból már csak a roncs maradt.

Az egész éjszakán át tartó helyszínelés után a rendőrség által közölt információk szerint egy meg nem nevezett személy benzinnel öntötte le magát; innen eredhetett a tűz. A busz Düdingenből Kerzersbe tartott, amikor a tűz közvetlenül az utolsó megálló előtt kiütött.

Kilenc mentőautót és egy mentőhelikoptert vezényeltek a helyszínre, ahol két sérültet láttak el, míg hármat kórházba szállítottak. Az, hogy a gyújtogató is köztük volt-e, egyelőre nem derült ki.

Jelenleg nem adunk ki semmilyen más információt ezzel kapcsolatban

- mondta el egy rendőrtiszt, a Mirror beszámolója szerint.