Ábrahám Róbert nem tudja, mi lehet a baloldali gyűlöletkeltés vége

Ábrahám Róbert a Háborúellenes Gyűlés előtt, a Mandiner stúdiójában árulta el véleményét a baloldali gyűlöletkeltésről. Az újságíró nem csupán attól fél, hogy egy baloldali győzelemnek milyen negatív hatásai lennének, hanem attól is, hogy ellenkező esetben hogyan csúcsosodna ki a tiszások gyűlölethulláma.
Ilyenkor nagyon fontos, hogy legyenek rendezvények, ahol bátran lehet képviselni, hogy valaki a háborúval nem ért egyet. Ez azért is fontos, mert 5-10 éve ez evidens volt, de ma már nem az. Még a béke fogalma is szitokszóvá vált. Fontos, hogy ilyenkor az ember azt érezze, hogy nincs egyedül, amikor azt érzi, hogy a szomszédos országban és egyébként a nyugaton sem mennek jól a dolgok
– mondta a Mandiner stúdiójában Ábrahám Róbert. A korábbi műsorvezető elmondása szerint van egy nagyon nagy különbség a két oldal között, amit a baloldal nem tud beismerni.
Annál súlyosabb a helyzet, hogy gondolnak rólunk valamit. Itt nem ismerik fel azt, hogy a jobboldalon eszmék tartanak össze minket, míg a másik oldalon az egyetlen összetartó erő, hogy Orbánt gyűlölik. Viszont nemcsak a mostaniakról van szó, hanem amikor a szélsőbaloldal a Jobbikkal akart kormányt váltani, az megmutatta, hogy van egy csoport, akiknek tényleg minden mindegy
– mesélte Ábrahám Róbert.
A korábbi műsorvezető kiemelte azt is, hogy miért játszhat Magyarország döntő szerepet a háború tovább terjedésének elkerülésében.
A második világháború előtt sem volt olyan mozgolódás, mint most. Én nem állítom azt, hogy itt világháború lesz, de azt sem állítom, hogy légből kapott hülyeség lenne, hogy ennek a veszélye valós. Ilyen átrendeződések közepén, egy olyan országnak, akinek van vétójoga az Unión belül, annak nagyon nagy a jelentősége, hogy ki ül az élén. Ezért lesz a kampány nagyon hangos és szerintem az utána lévő időszak is az lesz
– jelentette ki Ábrahám Róbert.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.