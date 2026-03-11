Élőben a Záhonyi határátkelőről: elindult a tényfeltártó küldöttség Kijevbe

Élőben jelentkezett a Záhonyi határátkelőről Czepek Gábor. Az energiaügyi miniszterhelyettes a Facebookon közzétett videójában elmondta, már hetek óta nem működik a Barátság kőolajvezeték, miután Ukrajna leállította, és amely kulcsfontosságú az ország szempontjából.

Már hetek óta nem működik a Barátság kőolajvezeték / Fotó: AFP

Élőben jelentkezett az ukrán-magyar határról Czepek Gábor

Az államtitkár kiemelte, hogy új helyzet van, a közel-keleti konfliktus ugyanis emelte a tétet. Immáron a tengeri útvonalak is elnehezültek, Európa kőolaj krízissel küzd. Ebben a helyzetben stratégiai előny az, aki csővezetéken is el tudja látni magát, nem csak tengeri útvonalakon. Így tehát Magyarország helyzete stratégiai előny, és az elmúlt négy esztendő energiapolitikája, ahol nem engedtük bezárni a keleti erőforrásokat, nem engedtük bezárni a Barátság kőolajvezetéket, az kulcsfontosság az ország számára, hogy ez még létezik és újranyitható , valamint ellátható az ország. Tehát Magyarország nem fogadja el a vezeték leállítását - írja a Metropol.

Ezért a kormány létrehozta azt a küldöttséget, amely a Barátság kőolajvezeték tényfeltárását hivatott elvégezni. A feladatunk az, hogy a kőolajvezeték állapotáról meggyőződjünk és az újraindítás feltételeit megteremtsük. Legyen világos mindannyiunk számára, ez a kőolaj, a Magyar Olajtársaság tulajdona, magyar tulajdon. Ezt a kőolajat nem érinti szankció, sem Európai Uniós, sem amerikai. Ez a kőolaj nekünk jár

– húzta alá az államtitkár.