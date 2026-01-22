Most jött a hír Fenyő Miklósról, szövődményekkel küzd

A Hungária legendás énekeséről január 11-én érkezett a hír, hogy kórházba került súlyos tüdőgyulladással. A menedzsere korábban a Borsnak elárulta, hogy még akkor is hosszú felépülés vár Fenyő Miklósra, ha végre kikerül a kórházból.

Fenyő Miklós szövődményekkel harcol/ Fotó: Csudai Sándor

Fenyő Miklós tüdőgyulladása szövődményeivel küzd

Február 6. és 8. között tartják a miskolci Kocsonyafesztivált, és bár a programba Fenyő Miklós koncertje is bekerült, sajnos állapota miatt a fellépésre nem kerülhet sor. Most az is kiderült, hogy is van pontosan a legenda.

Köszönjük és nagyon jól esik, hogy ilyen sokan szorítotok Miklósnak, imádkoztok a javulásáért. A sok szeretet eljut hozzá, erőt ad neki.

A tüdőgyulladásból lassan felépült, de a szövődményeivel még komoly küzdelem zajlik. Továbbra is jó kezekben van

- írták a helyzetjelentést Fenyő Miklós Facebook-oldalán.