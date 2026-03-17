Borzasztó: összeomlott egy állványzat, négy munkás meghalt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 21:36
Szörnyű, halálos baleset történt kedd délután Bécsben.

Szörnyű építkezési baleset történ Bécsben kedd délután – közölte a krone. Többen életüket vesztették. Bécs Alsergrund negyedében történt, amikor egy állványzat minden előzmény nélkül összeomlott, több munkást maga alá temetve. A mentés során késő délutánra szomorú bizonyosság született: négy munkás életét vesztette, egy férfi pedig életveszélyesen megsérült.

Sokkoló tragédia! Halálos áldozatokat követelt az építkezési baleset
Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A baleset során az egész szerkezet összeomlott – azzal az öt munkással együtt, akik rajta tartózkodtak. A súlyosan megsérült férfi kimentésében a helyszínen lévő építőmunkások segítettek a közben megérkező mentőegységeknek.

Az egyetlen túlélőt 90 perc után sikerült kimenteni. A 45 éves munkás súlyos fejsérülést szenvedett.

Az áldozatot a mentők azonnal sürgősségi ellátásban részesítették, majd kórházba szállították. Órákkal később érkezett a hír, miszerint négy ember életét vesztette a balesetben.

A rendőrség még mindig vizsgálja a baleset körülményeit.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
