Borzasztó: összeomlott egy állványzat, négy munkás meghalt

Szörnyű építkezési baleset történ Bécsben kedd délután – közölte a krone. Többen életüket vesztették. Bécs Alsergrund negyedében történt, amikor egy állványzat minden előzmény nélkül összeomlott, több munkást maga alá temetve. A mentés során késő délutánra szomorú bizonyosság született: négy munkás életét vesztette, egy férfi pedig életveszélyesen megsérült.

Sokkoló tragédia! Halálos áldozatokat követelt az építkezési baleset

A baleset során az egész szerkezet összeomlott – azzal az öt munkással együtt, akik rajta tartózkodtak. A súlyosan megsérült férfi kimentésében a helyszínen lévő építőmunkások segítettek a közben megérkező mentőegységeknek.

Az egyetlen túlélőt 90 perc után sikerült kimenteni. A 45 éves munkás súlyos fejsérülést szenvedett.

Az áldozatot a mentők azonnal sürgősségi ellátásban részesítették, majd kórházba szállították. Órákkal később érkezett a hír, miszerint négy ember életét vesztette a balesetben.