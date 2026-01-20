Elmarad Fenyő Miklós koncert! Friss hírek a legenda állapotáról: megszólalt a menedzser

Január 11-én jelentették be, hogy Fenyő Miklós kórházba került egy súlyos tüdőgyulladás következtében, és úgy látszik az állapota nem igazán javul. A zenész azóta is orvosi kezelés alatt áll, és bár rajongók ezrei aggódnak érte és szurkolnak neki, sem a család, sem pedig a menedzsment nem közölt megnyugtató híreket. Sőt, Fenyő Miklós állapota miatt egy két hét múlva esedékes koncertet is le kellett mondani. Ráadásul, a menedzsere a Borsnak elárulta, hogy még akkor is hosszú felépülés vár rá, ha végre kikerül a kórházból.
Február 6. és 8. között kerül megtartásra a miskolci Kocsonyafesztivál, ahol a rajongók legnagyobb meglepetésére Fenyő Miklós fellépése is bekerült a programba. A Hungária frontembere vasárnap este 7 órától, az esemény záróprogramjaként állt volna színpadra, de sajnos erre most nem kerülhet sor. A menedzser elmondása szerint erre még akkor sem lenne lehetőség, ha a zenész még ma kikerülne a kórházból, amire szintén nem sok esély van.
Az orvosok utasítása szerint, ha Miki még ma kijönne a kórházból, akkor is legalább egy másfél hónapra lenne szüksége, hogy felépüljön, így addig biztosan nem lesznek koncertjei
– jelentette ki Fenyő Miklós betegségével kapcsolatban Környei Attila.
„Sajnos az állapotáról ennél többet nem tudok mondani, a család kérésére, de továbbra is kórházban van” – tette még hozzá.
Időközben a fesztivál is bejelentette a halasztást, illetve az is kiderült, hogy Horváth Charlie lép majd fel vasárnap este. Emellett a szervezők azt is kilátásba helyezték, hogy idővel szeretnék pótolni a fellépést, amit Környei Attila is megerősített.
Sajnálattal közöljük, hogy Fenyő Miklós koncertje betegség miatt elhalasztásra kerül. Nagyon szurkolunk a mielőbbi felépüléshez, és bízunk benne, hogy a koncertet hamarosan pótolni tudjuk. A fesztivál azonban nem marad zárókoncert nélkül: vasárnap este a Szent István téren Charlie érkezik zenekarával!
– áll a Kocsonyafesztivál programját hirdető Facebook oldalon.
„A miskolciak említették, hogy szeptember körül megint lesz ott egy fesztivál, így esetleg akkor pótolhatnánk a fellépést. Nagyon reméljük, hogy minden úgy fog történni, hogy ez sikerüljön” – árulta még el Fenyő Miklós menedzsere.
