"Nem szabad meghalnia" – Szívszaggató üzenetet küldött Fenyő Miklósnak zenésztársa

A Modern Hungáriában zenélt 1986 és 1989 között, sikeres formáció volt: Bodnár Attila és Fenyő Miklós útja később elvált, de a kapcsolat jó maradt. Fenyő Miklós betegségének hírét az újságban olvasták, nagyon bíznak benne, hogy hamarosan felépül.

Fenyő Miklós és Bodnár Attila 1986-ban alapították a Modern Hungáriát (Fotó: Bodnár Attila)

Még az országos ismertség előtt egy báli zenekarban voltam, akkor már játszottuk a Hungáriától a Rémlátomást és a Csavard fel a szőnyeget című dalokat. Persze akkor még nem gondoltam, hogy Fenyő Mikivel töltök majd közös zenekarban csodálatos éveket. Ez csodával határos dolog volt, Budapesten volt akkor mindennek a központja, mi vidéken csak próbálkozgattunk a zenéléssel... Miklós a szerzőtársam volt, ez a sorsszerű időszak nyomot hagyott az emberekben, ma is sokan emlékeznek a régi bulikra, a Csók X Csókra, az Elfújja a szélre

– mesélte megkeresésünkre Bodnár Attila.

Fenyő Miklós kórházban van, de annak idején így bulizott a Modern Hungária első platinalemezének átvételekor (Fotó: Bodnár Attila)

Fenyő tüdőgyulladással került kórházba, de részleteket a zenésztárs sem tud: „Csak annyit tudok róla, amit Rita látott az újságban, hogy tüdőgyulladással kórházban van. Amikor mi együtt zenéltünk, nemigen volt beteg. Most viszont járvány van, szilveszter napján is tele volt a sürgősségi mifelénk. A covidnak is van szövődménye, a tüdőgyulladás veszélyes lehet. Nekem is volt ilyen, hörögtem, de kijöttem belőle, a Jóisten velem volt.”

Bodnár Attila még énekelne Fenyő Miklóssal

Sajnálom a Miklóst, gyors felépülést kívánok neki, sok szép emlékem van róla. Azt üzenem, hogy gyógyuljon meg, nekünk még együtt énekelnünk kell! Maradjon még sokáig, mert kevesen vagyunk a generációból. Nem baj, ha elesettek vagyunk, a lényeg, hogy felálljunk belőle. Mikinél vannak gyerekek, unokák, a zenészeknek pedig nem szabad meghalnia!

– tette hozzá.

A Modern Hungária a 80-as években (Fotó: Bodnár Attila)

Szikora Róbert arról beszélt a minap, hogy ő nem szeretné, ha kórházban látogatnák, mert vannak emberek, akik nem szeretik, ha elesettnek látják őket. „Ez engem nem zavar. Persze túl sokat nem is voltam kórházban… A tinnitussal jártam sokat orvoshoz, de nincs mese, emberek vagyunk, viselni kell. Az emberek megértik, sőt, együttéreznek. Aki nem, azzal pedig nem foglalkozunk.

Mi mindig a jó embereknek akartunk örömet szerezni, a gonosz embereket kerüljük.

Nálam egy covid után jött elő a tinnitus, ez a fülzúgás sajnos nem múlik el, csak néha csendesedik, majd felerősödik. Megható volt, mert sok szeretetet kaptam, sokan adtak tanácsokat” – mesélte Bodnár Attila, aki jelenleg Bükfürdőn él Pap Ritával.