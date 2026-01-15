"Nem szabad meghalnia" – Szívszaggató üzenetet küldött Fenyő Miklósnak zenésztársa

A Modern Hungáriában zenélt 1986 és 1989 között, sikeres formáció volt: Bodnár Attila és Fenyő Miklós útja később elvált, de a kapcsolat jó maradt. Fenyő Miklós betegségének hírét az újságban olvasták, nagyon bíznak benne, hogy hamarosan felépül.
Még az országos ismertség előtt egy báli zenekarban voltam, akkor már játszottuk a Hungáriától a Rémlátomást és a Csavard fel a szőnyeget című dalokat. Persze akkor még nem gondoltam, hogy Fenyő Mikivel töltök majd közös zenekarban csodálatos éveket. Ez csodával határos dolog volt, Budapesten volt akkor mindennek a központja, mi vidéken csak próbálkozgattunk a zenéléssel... Miklós a szerzőtársam volt, ez a sorsszerű időszak nyomot hagyott az emberekben, ma is sokan emlékeznek a régi bulikra, a Csók X Csókra, az Elfújja a szélre
– mesélte megkeresésünkre Bodnár Attila.
Fenyő tüdőgyulladással került kórházba, de részleteket a zenésztárs sem tud: „Csak annyit tudok róla, amit Rita látott az újságban, hogy tüdőgyulladással kórházban van. Amikor mi együtt zenéltünk, nemigen volt beteg. Most viszont járvány van, szilveszter napján is tele volt a sürgősségi mifelénk. A covidnak is van szövődménye, a tüdőgyulladás veszélyes lehet. Nekem is volt ilyen, hörögtem, de kijöttem belőle, a Jóisten velem volt.”
Sajnálom a Miklóst, gyors felépülést kívánok neki, sok szép emlékem van róla. Azt üzenem, hogy gyógyuljon meg, nekünk még együtt énekelnünk kell! Maradjon még sokáig, mert kevesen vagyunk a generációból. Nem baj, ha elesettek vagyunk, a lényeg, hogy felálljunk belőle. Mikinél vannak gyerekek, unokák, a zenészeknek pedig nem szabad meghalnia!
– tette hozzá.
Szikora Róbert arról beszélt a minap, hogy ő nem szeretné, ha kórházban látogatnák, mert vannak emberek, akik nem szeretik, ha elesettnek látják őket. „Ez engem nem zavar. Persze túl sokat nem is voltam kórházban… A tinnitussal jártam sokat orvoshoz, de nincs mese, emberek vagyunk, viselni kell. Az emberek megértik, sőt, együttéreznek. Aki nem, azzal pedig nem foglalkozunk.
Mi mindig a jó embereknek akartunk örömet szerezni, a gonosz embereket kerüljük.
Nálam egy covid után jött elő a tinnitus, ez a fülzúgás sajnos nem múlik el, csak néha csendesedik, majd felerősödik. Megható volt, mert sok szeretetet kaptam, sokan adtak tanácsokat” – mesélte Bodnár Attila, aki jelenleg Bükfürdőn él Pap Ritával.
Ő 1985-ben összefutott az utcán Bálint Péterrel, akit a lemezkiadótól ismert korábban. „Elviszlek a Fenyőhöz. Hátha kitaláltok valamit, te ügyes vagy” – mondta neki. Ekkor találkozott Bodnár és Fenyő, közös ötletelésre: előbbi kifejezetten az eurodiszkót javasolta, és mondta, hogy breaket nem tud, de nem is akar, a rock and roll (amelyben Fenyő erős volt), némiképp kifutott. Fenyő lakásán találkoztak többször, Bodnár Attila megmutatta a dalait, sejtette, hogy az Elfújja a szél irányába kell menni.
1986 januárjától Bodnár a Penta hotel lokáljában világslágereket énekelt, pár hét után Fenyő lement oda Fruttival, végignézte a műsort, meg a Hungária hotel alagsorában is volt egy szórakozóhely, ott is megnézte az énekest. Végül Fenyő konyhájában megállapodtak, hogy együtt zenélnek, a többi pedig már hazai popzenei történelem.
