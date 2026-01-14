Fenyő Miklós családja teljes hírzárlatot rendelt el!

Örömteli hír látott napvilágot szerdán a tüdőgyulladással kórházban kezelt Fenyő Miklós állapota kapcsán. A szalagcím szerint az énekes jobban van és hatásosnak bizonyul a gondos kezelés, melyet kiváló orvosok nyújtanak neki. A Bors a hír hallatán úgy döntött, teszünk egy kísérletet arra vonatkozóan hogy többet is megtudjunk a Fenyő Miklósról megjelent friss hírről. Felhívtuk a szupersztár menedzserét, Környei Attilát, aki kedvesen, de határozottan cáfolta a új információt. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a Hungária frontembere nincs jobban, csupán azt, hogy egyelőre senkinek nem lehetnek pontos információi vele kapcsolatban.
„Továbbra is arra kérem Fenyő Miklós rajongóit, hogy távolról is küldjék a gyógyító energiákat és imádságokat. Higgyék el, a legnagyobb örömmel mondanám, hogy Fenyő Miklós jobban van, de még nekem sincsenek pontos információim a hogylétéről.
A család kérése továbbra is az, hogy se a kollégák, se a barátok ne nyilatkozzanak az állapotáról és a rokonok nevében is mondhatom, bízunk benne, hogy ez így is van.
„Továbbra is azt tudom mondani, hogy amint releváns és hitelt érdemlő információk jutnak el hozzám, azonnal tájékoztatjuk a rajongókat és a közvéleményt, Fenyő Miklós hivatalos Facebook oldalán keresztül” – mondta az előadó menedzsere.
