Fenyő Miklós családja teljes hírzárlatot rendelt el!

Örömteli hír látott napvilágot szerdán a tüdőgyulladással kórházban kezelt Fenyő Miklós állapota kapcsán. A szalagcím szerint az énekes jobban van és hatásosnak bizonyul a gondos kezelés, melyet kiváló orvosok nyújtanak neki. A Bors a hír hallatán úgy döntött, teszünk egy kísérletet arra vonatkozóan hogy többet is megtudjunk a Fenyő Miklósról megjelent friss hírről. Felhívtuk a szupersztár menedzserét, Környei Attilát, aki kedvesen, de határozottan cáfolta a új információt. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a Hungária frontembere nincs jobban, csupán azt, hogy egyelőre senkinek nem lehetnek pontos információi vele kapcsolatban.

Fenyő Miklós kórházba súlyos tüdőgyulladással. Vasárnap óta teljes a hírzárlat a legenda állapotával kapcsolatban (Fotó: Bors)

Fenyő Miklós családja továbbra is kéri, hogy a rajongók csak a Facebookról tájékozódjanak

„Továbbra is arra kérem Fenyő Miklós rajongóit, hogy távolról is küldjék a gyógyító energiákat és imádságokat. Higgyék el, a legnagyobb örömmel mondanám, hogy Fenyő Miklós jobban van, de még nekem sincsenek pontos információim a hogylétéről.

A család kérése továbbra is az, hogy se a kollégák, se a barátok ne nyilatkozzanak az állapotáról és a rokonok nevében is mondhatom, bízunk benne, hogy ez így is van.

„Továbbra is azt tudom mondani, hogy amint releváns és hitelt érdemlő információk jutnak el hozzám, azonnal tájékoztatjuk a rajongókat és a közvéleményt, Fenyő Miklós hivatalos Facebook oldalán keresztül” – mondta az előadó menedzsere.