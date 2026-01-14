Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Bódog névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fenyő Miklós családja teljes hírzárlatot rendelt el!

kórház
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 17:20
Fenyő Miklóstüdőgyulladás
Úgy tűnik, hiába a család kérése, hogy a legendás előadó állapotával kapcsolatban kizárólag a hivatalos Facebook oldalon megjelenő információkat tekintsék hitelesnek. Egyes hírek szerint Fenyő Miklós a javulás útjára lépet, de ezt sajnos a rock&roll honi nagykövetének menedzsere nem tudta megerősíteni.
Bors
A szerző cikkei

Örömteli hír látott napvilágot szerdán a tüdőgyulladással kórházban kezelt Fenyő Miklós állapota kapcsán. A szalagcím szerint az énekes jobban van és hatásosnak bizonyul a gondos kezelés, melyet kiváló orvosok nyújtanak neki. A Bors a hír hallatán úgy döntött, teszünk egy kísérletet arra vonatkozóan hogy többet is megtudjunk a Fenyő Miklósról megjelent friss hírről. Felhívtuk a szupersztár menedzserét, Környei Attilát, aki kedvesen, de határozottan cáfolta a új információt. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a Hungária frontembere nincs jobban, csupán azt, hogy egyelőre senkinek nem lehetnek pontos információi vele kapcsolatban.

Fenyő Miklós vasárnap került kórházba súlyos tüdőgyulladással. Azóta pedig teljes a hírzárlat a legenda állapotával kapcsolatban
Fenyő Miklós kórházba súlyos tüdőgyulladással. Vasárnap óta teljes a hírzárlat a legenda állapotával kapcsolatban (Fotó: Bors)

Fenyő Miklós családja továbbra is kéri, hogy a rajongók csak a Facebookról tájékozódjanak

„Továbbra is arra kérem Fenyő Miklós rajongóit, hogy távolról is küldjék a gyógyító energiákat és imádságokat. Higgyék el, a legnagyobb örömmel mondanám, hogy Fenyő Miklós jobban van, de még nekem sincsenek pontos információim a hogylétéről.

A család kérése továbbra is az, hogy se a kollégák, se a barátok ne nyilatkozzanak az állapotáról és a rokonok nevében is mondhatom, bízunk benne, hogy ez így is van. 

„Továbbra is azt tudom mondani, hogy amint releváns és hitelt érdemlő információk jutnak el hozzám, azonnal tájékoztatjuk a rajongókat és a közvéleményt, Fenyő Miklós hivatalos Facebook oldalán keresztül” – mondta az előadó menedzsere.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu