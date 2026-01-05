Dudás Miki élete képekben: Sok mindenen ment keresztül a kajakos

Először csupán annyi információ látott napvilágot, hogy Budapest XVIII. kerületében, egy lakópark épületében holttestet találtak, amihez a rendőrséget is riasztották. A Bors munkatársai azonnal a helyszínre siettek, ahol nem sokkal később megerősítették: az áldozat Dudás Miki világbajnok kajakozó.

Dudás Miki halála ügyében még folynak a vizsgálatok (Fotó: Mediaworks archív)

Dudás Miki halála megrázta az országot

Dudás Miki neve a magyar kajaksport történetének egyik kiemelkedő alakjaként ismert. Többszörös országos bajnok volt, világbajnoki címet szerzett, és több nemzetközi kupán is a dobogón végzett. Pályafutása alatt a hazai sportélet egyik legnagyobb tehetségének tartották, és generációk nőttek fel az ő példáján. A sportolót tisztelték a pályatársai és rajongói egyaránt, és munkássága inspirációt jelentett a fiatal generációk számára.

Dudás Miki sportolói karrierje során több sportági rekordot megdöntött (Fotó: Oroszi Beáta)

Tragédia részletei

A helyszínen a rendőrség teljesen lezárta az érintett épülettömböt, senkit nem engedtek be, még a sajtó képviselőit sem. Szemtanúk beszámolói szerint a házból két nő lépett ki, egymást átölelve, zokogva. Az egyikük fiatal, csinos nő valószínűleg Dudás Miki felesége, Szigligeti Ivett a másik egy középkorú szőke asszony volt. A gyász annyira eluralkodott rajtuk, hogy nyilatkozni sem tudtak.

A sportolót a második emeleti lakásában találták holtan. Pontos halálának ideje egyelőre nem ismert, és a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. A tragédia mindenkit sokkolt, különösen azért, mert Dudás Miklós mindössze 34 éves volt. Halála a hazai és nemzetközi sportvilágban egyaránt nagy visszhangot váltott ki.

Dudás Miki családját lesújtották a történések

(Fotó: (Mediaworks archív) / Facebook/Dudás Miki)

Dudás Miki karrierje során több sportági rekordot is megdöntött, számos fiatal kajakozó példaképe volt. A sportágban elért eredményei és a nemzetközi versenyeken szerzett érmei miatt neve örökre beíródik a magyar kajak-kenu történetébe. Rajongói, tanítványai és a sporttársai most mély gyászban vannak, és úgy emlékeznek rá, mint az egyik legnagyobb tehetségre, aki tragikusan fiatalon hunyt el.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja az ügy körülményeit, hivatalos tájékoztatást a közeljövőben ígértek. Lapunk folyamatosan frissíti az információkat, amint új részletek derülnek ki a tragédiáról.