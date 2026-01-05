Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Simon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dudás Miki élete képekben: Sok mindenen ment keresztül a kajakos

halál
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 17:25 / FRISSÍTÉS: 2026. január 05. 17:34
Dudás MikisokkolóDudás Miklóssportoló
Ma érkezett a megrázó hír, amelyet elsőre még a közeli ismerősök sem akartak elhinni. Dudás Miki halálhíre sokkolta a sportvilágot: a világbajnok kajakozót holtan találták egy XVIII. kerületi lakópark második emeleti lakásában, a rendőrség azonnal lezárta a helyszínt.
Bors
A szerző cikkei

Először csupán annyi információ látott napvilágot, hogy Budapest XVIII. kerületében, egy lakópark épületében holttestet találtak, amihez a rendőrséget is riasztották. A Bors munkatársai azonnal a helyszínre siettek, ahol nem sokkal később megerősítették: az áldozat Dudás Miki világbajnok kajakozó.

Dudás Miki halál híre lesúlytotta az országot.
Dudás Miki halála ügyében még folynak a vizsgálatok (Fotó: Mediaworks archív)

Dudás Miki halála megrázta az országot

Dudás Miki neve a magyar kajaksport történetének egyik kiemelkedő alakjaként ismert. Többszörös országos bajnok volt, világbajnoki címet szerzett, és több nemzetközi kupán is a dobogón végzett. Pályafutása alatt a hazai sportélet egyik legnagyobb tehetségének tartották, és generációk nőttek fel az ő példáján. A sportolót tisztelték a pályatársai és rajongói egyaránt, és munkássága inspirációt jelentett a fiatal generációk számára.

Dudás Miki sportolói karrierje során több sportági rekordot megdöntött (Fotó: Oroszi Beáta)

Tragédia részletei

A helyszínen a rendőrség teljesen lezárta az érintett épülettömböt, senkit nem engedtek be, még a sajtó képviselőit sem. Szemtanúk beszámolói szerint a házból két nő lépett ki, egymást átölelve, zokogva. Az egyikük fiatal, csinos nő valószínűleg Dudás Miki felesége, Szigligeti Ivett a másik egy középkorú szőke asszony volt. A gyász annyira eluralkodott rajtuk, hogy nyilatkozni sem tudtak.

A sportolót a második emeleti lakásában találták holtan. Pontos halálának ideje egyelőre nem ismert, és a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. A tragédia mindenkit sokkolt, különösen azért, mert Dudás Miklós mindössze 34 éves volt. Halála a hazai és nemzetközi sportvilágban egyaránt nagy visszhangot váltott ki.

Dudás Miki családja
Dudás Miki családját lesújtották a történések 
(Fotó: (Mediaworks archív) / Facebook/Dudás Miki)

Dudás Miki karrierje során több sportági rekordot is megdöntött, számos fiatal kajakozó példaképe volt. A sportágban elért eredményei és a nemzetközi versenyeken szerzett érmei miatt neve örökre beíródik a magyar kajak-kenu történetébe. Rajongói, tanítványai és a sporttársai most mély gyászban vannak, és úgy emlékeznek rá, mint az egyik legnagyobb tehetségre, aki tragikusan fiatalon hunyt el.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja az ügy körülményeit, hivatalos tájékoztatást a közeljövőben ígértek. Lapunk folyamatosan frissíti az információkat, amint új részletek derülnek ki a tragédiáról.

Dudás Miki családja
Dudás Miki Szigligeti Ivett
Dudás Miki
Dudás Miki , Dudás Miklós
HOT FELTÖLTÉSEK Berki - felteszem én Tilla - Ági Kardffy - Ákos A Nagy Duett - Niki D. Nagy Lajos - Ákos Dudás Miki - Niki
Galéria: Elhunyt a világbajnok kajakozó, Dudás Miki!
1/7
Dudás Miki 2025 végén feleségével, Szigligeti Ivettel való házasságuk rendezéséről vallott

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu