Megrázó fotót tett közzé Dudás Miki özvegye, fekete gyászba borultak a szívek

Január 5-én találták holtan otthonában Dudás Mikit, a világbajnok kajakozó ügyében a rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. A sportolót nehezen feledi gyászoló párja, Szigligeti Ivett.

Dudás Miki halála kapcsán még sok a kérdés

Fotó: MW archív

A gyászoló anyuka elárulta, hogy január 30-án, 12:00 órakor a Pestszentlőrinci temetőben helyezik örök nyugalomra az egykori sportolót.

Dudás Miki özvegye fotóval emlékszik

Ivett egy fekete-fehér, szerelmével közös fotóra változtatta meg a profilképét. Az anyuka követői megható sorokkal tudatták, Ivett mellett állnak.

Drága Ivett! Elfogytak a szavak, nagyon sajnálom, nyugodj békében Miki

- írta egy hozzászóló.

Egyszerűen azóta sem találom a szavakat, megszakad Értetek a szívem! Lélekben is Veletek vagyok,óriási tragédia! Vigyázzatok kérlek egymásra, féltelek Benneteket! Isten Veled Bajnok

- kommentelt egy másik együttérző követője.

