Megrázó fotót tett közzé Dudás Miki özvegye, fekete gyászba borultak a szívek

dudás miki
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 10:42 / FRISSÍTÉS: 2026. január 18. 10:43
gyászszigligeti ivett
Ellepték a posztot az együttérző kommentek. Dudás Miki gyászoló párja, Szigligeti Ivett nemrég azt is megosztotta, mikor helyezik örök nyugalomra világbajnok kajakozót.
Bors
Január 5-én találták holtan otthonában Dudás Mikit, a világbajnok kajakozó ügyében a rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. A sportolót nehezen feledi gyászoló párja, Szigligeti Ivett.

Dudás Miki halála kapcsán még sok a kérdés
Fotó: MW archív

A gyászoló anyuka elárulta, hogy január 30-án, 12:00 órakor a Pestszentlőrinci temetőben helyezik örök nyugalomra az egykori sportolót.

Dudás Miki özvegye fotóval emlékszik

Ivett egy fekete-fehér, szerelmével közös fotóra változtatta meg a profilképét. Az anyuka követői megható sorokkal tudatták, Ivett mellett állnak.

Drága Ivett! Elfogytak a szavak, nagyon sajnálom, nyugodj békében Miki 

- írta egy hozzászóló.

 Egyszerűen azóta sem találom a szavakat, megszakad Értetek a szívem! Lélekben is Veletek vagyok,óriási tragédia! Vigyázzatok kérlek egymásra, féltelek Benneteket! Isten Veled Bajnok

- kommentelt egy másik együttérző követője.

A fotót IDE kattintva tekintheted meg!

