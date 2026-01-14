„Álomszép” – Bódi Sylvi fürdőruhában forrósítja fel a téli napokat

Csodaszép tengerparti fotóval jelentkezett be Instagram-oldalán Bódi Sylvi, aki a poszt tanúsága szerint egy különleges helyen, Indonéziában, a La Belle Villas egyik luxusvillájánál tölti az idejét.
A képen a modell szörfdeszkával a kezében, háttal a kamerának áll a végtelen óceán előtt, miközben csak ennyit írt:
„Álomszép ez a hely! What an epic place!! Let’s do this!!”
A felvétel első pillantásra gondtalan nyugalmat és szabadságot sugároz – ám akik figyelemmel kísérik Bódi Sylvi életútját, tudják: a mosoly és a harmónia mögött komoly lelki és fizikai megpróbáltatások állnak.
Ahogy korábban már írtunk róla, az egykori szépségkirálynő nemrég megrázó őszinteséggel vallott élete egyik legsötétebb időszakáról. A Palikék Világa című podcast vendégeként elárulta: mindössze
24 éves volt, amikor súlyos, életveszélyes diagnózist kapott.
„Megállított az élet, úgy volt, hogy 6-9 hónapon belül meghalok. Akkor fogtam fel, hogy nem biztos, hogy jó úton vagyok”
– mondta akkor Sylvi.
A betegség teljesen átformálta a gondolkodását. Karrierje csúcsán járt, mégis egyik napról a másikra szembesült azzal, hogy minden, amit addig fontosnak hitt, elveszítheti a jelentőségét. A diagnózis
hatására lelassított, és mély önvizsgálatba kezdett. Friss posztjai már egy sokkal tudatosabb, lassabb és önazonosabb életformát tükröznek.
