Lengyel Johanna egy hosszú út végéhez ért: "A tükör előtt tanultam meg újra sírni!"

Lengyel Johanna számára az elmúlt időszak nemcsak szakmailag, hanem emberileg is komoly próbatétel volt. A folyamatos pörgés, a nagy döntések és az önmagával vívott küzdelmek mind hozzátartoztak ahhoz az úthoz, amely most véget ért, hogy helyet adjon valami egészen újnak.
Lengyel Johanna Megasztár győztesként tett szert országos ismertségre. Olyannyira gyorsan történtek az események, hogy gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra kellett továbblépnie, miközben feldolgozni sem volt ideje mindazt, ami történt.
Elfoglalt vagyok, minden pörög, egyszerűen nem volt idő kipihenni mindent. Egy fejezet mindenképp lezárult, ugyanis egy többéves út a végéhez ért a győzelemmel. Most indulhat egy teljesen másik, ahol már új célokkal tudok építkezni. Az időzítés is tökéletes volt, mert azt éreztem, hogy teljesen készen álltam erre
– kezdte Johanna, aki úgy érzi, a műsor nemcsak szakmai tapasztalatot adott, hanem megerősítette abban is, hogy képes továbblépni, még akkor is, ha ez kívülről nem mindig látszik könnyűnek.
A Megasztár 2025 alatt több versenytársa kiemelte Johanna elképesztő maximalizmusát, ami nagyban hozzájárult a győzelméhez. Az énekesnő elárulta, hogy nem véletlenül alakult ez ki nála, ugyanis a múltja alapvetően határozta meg a mai személyiségét.
Gyerekként került bele az élsport világába, ritmikus sportgimnasztikázott, és saját bevallása szerint ez alapjaiban határozta meg a személyiségét.
Szinte mindent vissza tudok vezetni erre az időszakra. Itt alakult ki ahogy gondolkodom, illetve a jó és rossz tulajdonságaim egyaránt. A maximalizmusom egyszerre áldás és átok. Jó, mert ennek köszönhetem, hogy az énekes karrierem ilyen szépen alakul, de át tud fordulni abba is, ami már kifejezetten káros
– vallotta az énekesnő.
Johanna elmesélte, hogy sokáig a saját határait is figyelmen kívül hagyta, ami néha az egészségébe került.
Sokszor előfordul, hogy mentálisan még nagyon jól bírom, de a testemet már vonszolom. Akkor a szervezetem már szól, hogy álljak le. Ilyenkor általában eljutok odáig, hogy nagyon lerobbanok, és kényszerpihenő következik. Tornánál is hasonló történt, akkor lett is belőle egy sérvem. Ilyenkor olyan állapotba kerül a testem, hogy felállni se tudok. Ez állandó mindennapi harc, hogy egyensúlyt tartsak
– fejtette ki a Palikék Világa podcastben.
Ma már tudatosabban figyel magára, és igyekszik lassítani, amikor már jelez a teste.
„Most már észreveszem, ha vissza kell vennem. De abban mindig nagyon jó voltam, hogy ha szenvedek, az ne látszódjon kívülről. Ez nagyon hasonlít a ritmikus sportgimnasztikához, ahol ha felmész a szőnyegre, mosolyogsz, és nincs olyan, hogy fáj. Ezt a tartást hoztam át a mindennapokba is” – mondta.
Azt is bevallotta, hogy fiatalabb korában az érzelmei kimutatása sem ment könnyen.
Volt egy időszak amikor annyit sírtam, hogy utána sokáig nem tudtam. Akkor elkezdtem magam megtanítani, hogy újra menjen. Beálltam a tükör elé, és elképzeltem egy olyan helyzetet, ami biztosan megérint. Akkor sikerült újra
– zárta gondolatait a Megasztár győztes énekesnő.
Lengyel Johanna számára most egy új szakasz kezdődik, amelyben a tapasztalat, az önismeret és a tudatosabb egyensúlykeresés egyszerre kap szerepet, amelyben már nemcsak teljesíteni, hanem építkezni is szeretne.
