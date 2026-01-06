Lengyel Johanna egy hosszú út végéhez ért: "A tükör előtt tanultam meg újra sírni!"

Lengyel Johanna számára az elmúlt időszak nemcsak szakmailag, hanem emberileg is komoly próbatétel volt. A folyamatos pörgés, a nagy döntések és az önmagával vívott küzdelmek mind hozzátartoztak ahhoz az úthoz, amely most véget ért, hogy helyet adjon valami egészen újnak.

Lengyel Johanna a győzelem után

Lengyel Johanna Megasztár győztesként tett szert országos ismertségre. Olyannyira gyorsan történtek az események, hogy gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra kellett továbblépnie, miközben feldolgozni sem volt ideje mindazt, ami történt.

Elfoglalt vagyok, minden pörög, egyszerűen nem volt idő kipihenni mindent. Egy fejezet mindenképp lezárult, ugyanis egy többéves út a végéhez ért a győzelemmel. Most indulhat egy teljesen másik, ahol már új célokkal tudok építkezni. Az időzítés is tökéletes volt, mert azt éreztem, hogy teljesen készen álltam erre

– kezdte Johanna, aki úgy érzi, a műsor nemcsak szakmai tapasztalatot adott, hanem megerősítette abban is, hogy képes továbblépni, még akkor is, ha ez kívülről nem mindig látszik könnyűnek.

Lengyel Johanna énekesnőnek figyelnie kell a lassításra, sokszor túlhajszolja magát (Fotó: MediaWorks)

A Megasztár 2025 alatt több versenytársa kiemelte Johanna elképesztő maximalizmusát, ami nagyban hozzájárult a győzelméhez. Az énekesnő elárulta, hogy nem véletlenül alakult ez ki nála, ugyanis a múltja alapvetően határozta meg a mai személyiségét.

Lengyel Johanna korai éveiben már versenyszerűen sportolt

Gyerekként került bele az élsport világába, ritmikus sportgimnasztikázott, és saját bevallása szerint ez alapjaiban határozta meg a személyiségét.

Szinte mindent vissza tudok vezetni erre az időszakra. Itt alakult ki ahogy gondolkodom, illetve a jó és rossz tulajdonságaim egyaránt. A maximalizmusom egyszerre áldás és átok. Jó, mert ennek köszönhetem, hogy az énekes karrierem ilyen szépen alakul, de át tud fordulni abba is, ami már kifejezetten káros

– vallotta az énekesnő.

Johanna elmesélte, hogy sokáig a saját határait is figyelmen kívül hagyta, ami néha az egészségébe került.

Sokszor előfordul, hogy mentálisan még nagyon jól bírom, de a testemet már vonszolom. Akkor a szervezetem már szól, hogy álljak le. Ilyenkor általában eljutok odáig, hogy nagyon lerobbanok, és kényszerpihenő következik. Tornánál is hasonló történt, akkor lett is belőle egy sérvem. Ilyenkor olyan állapotba kerül a testem, hogy felállni se tudok. Ez állandó mindennapi harc, hogy egyensúlyt tartsak

– fejtette ki a Palikék Világa podcastben.