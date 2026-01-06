Szívfacsaró szavak: Halálos betegségéről vallott Bódi Sylvi

Megrázó őszinteséggel beszélt élete egyik legsötétebb időszakáról Bódi Sylvi legutóbbi interjújában. Az egykori szépségkirálynő és modell elárulta: fiatalon olyan diagnózist kapott, amely alapjaiban forgatta fel az életét, és mindent új megvilágításba helyezett számára.

Bódi Sylvi megküzdött a legrosszabbal

Fotó: Szabolcs László / Bors

Bódi Sylvi rémes dolgokon ment keresztül

Bódi Sylvi a Palikék Világa című podcast vendégeként mesélt arról, hogy mindössze 24 éves volt, amikor az orvosok súlyos, életveszélyes betegséget állapítottak meg nála. Elmondása szerint akkoriban karrierje csúcsán járt, élete a csillogásról, a munkáról és a felszínes sikerekről szólt, ám egyetlen vizsgálat mindent megváltoztatott.

„Megállított az élet, úgy volt, hogy 6-9 hónapon belül meghalok. Akkor fogtam fel, hogy nem biztos, hogy jó úton vagyok”

– idézte fel a sokkoló pillanatot. A diagnózis hatására hirtelen minden, ami addig fontosnak tűnt, elveszítette a jelentőségét.

Sylvi arról is beszélt, hogy a betegség rákényszerítette arra, hogy szembenézzen saját életével. Elgondolkodott azon, mit jelent számára a boldogság, hol vannak a valódi emberi kapcsolatok, és mi marad meg a csillogáson túl. Mint mondta, amikor az ember szembesül a halandóságával, az idő megállni látszik, és minden korábbi prioritás átértékelődik.

A nehéz időszakban édesanyjával együtt egy erdei elvonulásra indult, amely mindkettőjük számára hatalmas lelki megpróbáltatást jelentett. Sylvi szerint néhány nap alatt teljesen átalakult a gondolkodása: újragondolta az értékrendjét, az élet célját és azt, hogy miért van itt.

Bár modellkarrierje nem ért véget, tudatosan lassított, és megtanulta más szemmel nézni az életet. Elmondása szerint a diagnózis előtt már érezte, hogy változtatnia kell, a betegség pedig végleg megerősítette ebben.

A nehéz hírt családjával is megosztotta.

„Összehívtam a családot és elmondtam mindenkinek. Megkértem őket, hogy hagyjanak egyedül, ne hívjanak, ne írjanak, mert nekem most pereg a homokóra. Ha szeretnek, akkor ezt ne vegyék el tőlem, mert nekem most az idő a legfontosabb. Én okoztam magamnak ezt az egészet, én akarom magamat meggyógyítani. Tudtam, hogy nagyon gyorsan irányba kell tennem magam és le kell ásnom a gyökerekig.”

– emlékezett vissza.