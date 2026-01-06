Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Szívfacsaró szavak: Halálos betegségéről vallott Bódi Sylvi

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 14:40
Őszintén nyilatkozott. Bódi Sylvi megjárta a poklot.

Megrázó őszinteséggel beszélt élete egyik legsötétebb időszakáról Bódi Sylvi legutóbbi interjújában. Az egykori szépségkirálynő és modell elárulta: fiatalon olyan diagnózist kapott, amely alapjaiban forgatta fel az életét, és mindent új megvilágításba helyezett számára. 

Bódi Sylvi
Bódi Sylvi megküzdött a legrosszabbal
Fotó: Fotó: Szabolcs László / Bors

Bódi Sylvi rémes dolgokon ment keresztül

Bódi Sylvi a Palikék Világa című podcast vendégeként mesélt arról, hogy mindössze 24 éves volt, amikor az orvosok súlyos, életveszélyes betegséget állapítottak meg nála. Elmondása szerint akkoriban karrierje csúcsán járt, élete a csillogásról, a munkáról és a felszínes sikerekről szólt, ám egyetlen vizsgálat mindent megváltoztatott. 

„Megállított az élet, úgy volt, hogy 6-9 hónapon belül meghalok. Akkor fogtam fel, hogy nem biztos, hogy jó úton vagyok”

 – idézte fel a sokkoló pillanatot. A diagnózis hatására hirtelen minden, ami addig fontosnak tűnt, elveszítette a jelentőségét.

Sylvi arról is beszélt, hogy a betegség rákényszerítette arra, hogy szembenézzen saját életével. Elgondolkodott azon, mit jelent számára a boldogság, hol vannak a valódi emberi kapcsolatok, és mi marad meg a csillogáson túl. Mint mondta, amikor az ember szembesül a halandóságával, az idő megállni látszik, és minden korábbi prioritás átértékelődik. 

A nehéz időszakban édesanyjával együtt egy erdei elvonulásra indult, amely mindkettőjük számára hatalmas lelki megpróbáltatást jelentett. Sylvi szerint néhány nap alatt teljesen átalakult a gondolkodása: újragondolta az értékrendjét, az élet célját és azt, hogy miért van itt. 

Bár modellkarrierje nem ért véget, tudatosan lassított, és megtanulta más szemmel nézni az életet. Elmondása szerint a diagnózis előtt már érezte, hogy változtatnia kell, a betegség pedig végleg megerősítette ebben. 

A nehéz hírt családjával is megosztotta. 

„Összehívtam a családot és elmondtam mindenkinek. Megkértem őket, hogy hagyjanak egyedül, ne hívjanak, ne írjanak, mert nekem most pereg a homokóra. Ha szeretnek, akkor ezt ne vegyék el tőlem, mert nekem most az idő a legfontosabb. Én okoztam magamnak ezt az egészet, én akarom magamat meggyógyítani. Tudtam, hogy nagyon gyorsan irányba kell tennem magam és le kell ásnom a gyökerekig.”

 – emlékezett vissza. 

Sylvi szerint ekkor döntötte el, hogy saját kezébe veszi a gyógyulását, és mély lelki munkába kezd. Úgy gondolja, a betegségek mögött lelki okok is állhatnak, ezért a gyökerekig akart leásni. 

„Amikor rájössz, hogy meg vannak számlálva a napjaid, nem rohansz tovább”

 – zárta gondolatait Bódi Sylvi, aki szerint a betegség lelassította, ugyanakkor rengeteget tanított neki az életről, írja a Ripost.

 

