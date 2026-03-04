Az orvosok sem értették: ordított a fájdalomtól a kislány, a tiktokkerek mentették meg

Egy anyuka elárulta, hogy kislányánál ízületi gyulladást diagnosztizáltak, miután hónapokig azt mondták neki, hogy a tünetei valószínűleg csak növekedési fájdalmak. Azonban a diagnózishoz egy nem hétköznapi út vezetett, ugyanis TikTokon kért segítséget a nő.

Több hónapba telt, mire a család megkapta a diagnózist. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Már ordított a fájdalomtól a kislány, mire megkapta a diagnózist

A 30 éves Elaine-Maree Telfer többször is segítséget kért, miután lánya, Skyla Smith súlyos fájdalmaktól szenvedett éjjel-nappal, és gyakran az anyukájának ordított segítségért. A most hároméves lányt végül 2025 októberében diagnosztizálták gyermekkori idiopátiás ízületi gyulladással (JIA), egy krónikus autoimmun betegséggel, amely gyulladást okoz, és kezeletlenül hosszú távú károsodáshoz vezethet.

Elaine-Maree, aki partnerével és három gyermekükkel, Skylával, a 11 éves Leóval és a 8 éves Jaxszel él, elmondta, hogy a diagnózis másfél évnyi kórházi kezelés és kivizsgálás után született meg.

A legnehezebb dolog az volt, hogy láttam, fájdalmai vannak. Volt olyan éjszaka, amikor vigasztalhatatlanul azt kiabálta, hogy "Anya, segíts!", én pedig csak annyit tehettem, hogy megsimogattam a lábát, ibuprofent adtam neki, megöleltem, és tudtára adtam neki, hogy megoldjuk ezt a problémát.

- emlékezett vissza a skóciai Morayből származó édesanya.

Mikor végre megkapták a diagnózist, keserédes érzés fogta el a családot. Bár rémisztő volt az ízületi gyulladás híre, egyszerre megnyugvást is hozott a család számára, hogy végre válaszokat kaphatnak, és a fájdalomnak valóban volt oka.

A kezelésről és a mellékhatásokról való tájékozódás ijesztővé volt. Eleinte nem gyanakodtam a JIA-ra, mivel még soha nem hallottam róla. Csak akkor kezdtem el kutakodni, amikor a TikTokon kértem javaslatokat, hogy mi lehet a probléma, ami szintén azt bizonyítja, hogy nagyobb tudatosságra van szükség a betegségről.

Skyla korai tünetei között szerepelt a folyamatos fájdalom. Bár Elaine-Maree azt mondja, hogy az orvosok aggályait nem hagyta figyelmen kívül a helyzet, úgy érezte, hogy nem vették őket komolyan. A fordulópont akkor jött el, amikor a kislány térdében egy csomót vettek észre. Ezt először Hoffa-zsírpárnaként azonosították, de a felfedezése további vizsgálatokat eredményezett, amelyek végül az ízületi gyulladás diagnózisához vezettek.