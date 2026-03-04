Az orvosok sem értették: ordított a fájdalomtól a kislány, a tiktokkerek mentették meg

Egy anyuka elárulta, hogy kislányánál ízületi gyulladást diagnosztizáltak, miután hónapokig azt mondták neki, hogy a tünetei valószínűleg csak növekedési fájdalmak. Azonban a diagnózishoz egy nem hétköznapi út vezetett, ugyanis TikTokon kért segítséget a nő.
A 30 éves Elaine-Maree Telfer többször is segítséget kért, miután lánya, Skyla Smith súlyos fájdalmaktól szenvedett éjjel-nappal, és gyakran az anyukájának ordított segítségért. A most hároméves lányt végül 2025 októberében diagnosztizálták gyermekkori idiopátiás ízületi gyulladással (JIA), egy krónikus autoimmun betegséggel, amely gyulladást okoz, és kezeletlenül hosszú távú károsodáshoz vezethet.
Elaine-Maree, aki partnerével és három gyermekükkel, Skylával, a 11 éves Leóval és a 8 éves Jaxszel él, elmondta, hogy a diagnózis másfél évnyi kórházi kezelés és kivizsgálás után született meg.
A legnehezebb dolog az volt, hogy láttam, fájdalmai vannak. Volt olyan éjszaka, amikor vigasztalhatatlanul azt kiabálta, hogy "Anya, segíts!", én pedig csak annyit tehettem, hogy megsimogattam a lábát, ibuprofent adtam neki, megöleltem, és tudtára adtam neki, hogy megoldjuk ezt a problémát.
- emlékezett vissza a skóciai Morayből származó édesanya.
Mikor végre megkapták a diagnózist, keserédes érzés fogta el a családot. Bár rémisztő volt az ízületi gyulladás híre, egyszerre megnyugvást is hozott a család számára, hogy végre válaszokat kaphatnak, és a fájdalomnak valóban volt oka.
A kezelésről és a mellékhatásokról való tájékozódás ijesztővé volt. Eleinte nem gyanakodtam a JIA-ra, mivel még soha nem hallottam róla. Csak akkor kezdtem el kutakodni, amikor a TikTokon kértem javaslatokat, hogy mi lehet a probléma, ami szintén azt bizonyítja, hogy nagyobb tudatosságra van szükség a betegségről.
Skyla korai tünetei között szerepelt a folyamatos fájdalom. Bár Elaine-Maree azt mondja, hogy az orvosok aggályait nem hagyta figyelmen kívül a helyzet, úgy érezte, hogy nem vették őket komolyan. A fordulópont akkor jött el, amikor a kislány térdében egy csomót vettek észre. Ezt először Hoffa-zsírpárnaként azonosították, de a felfedezése további vizsgálatokat eredményezett, amelyek végül az ízületi gyulladás diagnózisához vezettek.
A kislány most hetente injekciókat kap, valamint gyógyszereket kell szedniea mellékhatások kezelésére. Rendszeres vérvizsgálatokra is jár, és folyamatos reumatológiai, ortopédiai és fizioterápiás kezelésekre viszik.
Bár az autoimmun betegség nagyrészt csak fájdalmakat okoz Skylának, a lelki megterhelés sem volt könnyű.
A heti injekció előtti időszak félelmet kelt benne, a rendszeres vérvizsgálatok pedig szorongással és a kórházakkal szembeni félelemmel töltötték el.
- mondta édesanyja.
A JIA diagnózisa örökre szól, de remisszióba is kerülhet Skyla, így az évek múlásával talán elhagyhatja gyógyszereit - írta a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.