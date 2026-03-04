Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Te ismered az ellenállhatatlan csábítás titkát? Ennek a 3 tényezőnek egy férfi sem tud ellenállni

Te ismered az ellenállhatatlan csábítás titkát? Ennek a 3 tényezőnek egy férfi sem tud ellenállni

intimitás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 20:15
nemi vágyszexpárkapcsolat
Hosszú, formás lábak, kerek idomok, ragyogó szőke haj. Tényleg ennyi kell csak, hogy lángra lobbantsuk a férfiak vágyát? Egy részletes tanulmányban vizsgálták, mi az, ami igazából beindítja a pasikat. Az eredményeken garantáltan kikerekedik majd a szemed!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Úgy tűnik, itt az ideje félretenni a közhelyeket, miszerint a pasik fejében állandóan csak hosszú combú, szőke bombázók járnak. Egy kanadai kutatásban 30, tartós kapcsolatban élő férfit kérdeztek meg részletes interjúk keretein belül. A résztvevők a 30-as éveiktől a nyugdíjkorhatár közeléig terjedtek. Válaszaikból meglepő eredmények születtek, a férfiak vágya nem is olyan bonyolult, mint hinnéd! Mutatjuk, mi indítja be és lombozza le férfitársainkat valójában.

Fiatal pár a takaró alatt beszélget: téma a férfiak vágya.
A férfiak vágya többé nem titok: 3 dolog, aminek egy pasi sem tud ellenállni, és 3, ami miatt inkább menekülne a hálószobából.
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 
  • A férfiak vágyára nem a külsőségek vannak a legnagyobb befolyással.
  • A visszajelzések, érzelmek és helyzetek sokkal nagyobb hatással vannak rájuk.
  • 3 tényező különösen lelombozza a férfiakat.

A férfiak vágya többé nem akkora rejtély: mi indítja be a pasikat?

Egy kanadai kutatásban párkapcsolatban élő férfiakat kérdeztek szexualitásukról. A vizsgálat célja az volt, hogy megtudják, mi ébreszti fel bennük igazán a vágyat, és mi az, ami libidóromboló hatással van rájuk. A beszélgetésekből egyértelműen kiderült, hogy a szenvedélyük – a sztereotípiákkal ellentétben – közel sem csak a külsőségeken és puszta fizikai attraktivitáson áll vagy bukik. A kapcsolat minősége, a mindennapi interakciók és a kommunikáció sokkal többet nyom a latba, mint hittük. Mutatjuk, mi az, aminek képtelenek ellenállni!

1. Ha érzik, hogy akarják őket

A legtöbb férfi számára ez bizonyult a legerősebb tényezőnek. Nem egy külső inger volt a döntő, hanem az az élmény, hogy a partnerük is kívánatosnak találja őket. Ahhoz pedig, hogy ezt a párjuk kifejezze feléjük, nem volt szükség különösebb gesztusokra. Sőt, az apróbb kezdeményezések, érintések, flörtölő megjegyzések és a testbeszéd az, ami igazán ösztönzi a férfiak hálószobai kedvét.

Az interjúk alapján sok férfi kifejezetten fontosnak tartja, hogy ne mindig ő legyen a kezdeményező fél.

2. A spontaneitás ereje

Egy hosszú távú kapcsolatban a szex szinte elkerülhetetlenül napirendi ponttá válik. Munka, gyerekek, bevásárlás, takarítás – minden más feladat befolyással van a nemi életre, és ezért sok párnak nincs más lehetősége, mint eltervezni az intim együttléteket.

A kutatások szerint azonban éppen ezért hat elképesztő erővel a férfi vágyra a spontaneitás és a váratlan alkalmak, amik kimozdítják a párokat a megszokott ritmusból.

3. Érzelmek és kapcsolódás

A kutatás talán legnagyobb tanulsága az volt, hogy a férfiak esetében is rengeteget számít, hogy megvan-e a kellő érzelmi közelség és kötődés. A mélyebb beszélgetések, a figyelem, a közös humor mind olyan élményeket okoznak számukra, amelyek erősítik az intimitást és szenvedélyüket, ami közvetlenül hat a vágyaikra.

Egy pár az ágyban fekve beszélget: téma a férfiak vágya.
Igen fontosnak bizonyult az is, hogy a párok képesek legyenek nyíltan beszélni a szexről; arról, ki mit szeret, mi hiányzik, mi működik.
Fotó: silverkblackstock /  Shutterstock 

Mi veszi el a férfiak kedvét a szextől?

1. Betegség és rosszullét

Ami leginkább lelombozza a férfiakat a tanulmány szerint: az, ha valaki betegnek érzi magát, fájdalmai vannak, vagy kimerült.

2. Tartós visszautasítás

A férfiak vágyára negatívan hat az elutasítás élménye. Ha ez ismétlődik, sok pasi inkább visszahúzódik, és csökken a kezdeményezési kedve is.

3. Érzelmi távolság

Az interjúk szerint a vita, a sértettség és a kimondatlan konfliktusok mind-mind blokkolják a férfiak vágyát. A feszültségeket és az érzelmi távolságot – az előítéletekkel ellentétben – a legtöbb férfi nem képes elválasztani az intimitástól.

A következő videó segíthet abban, hogy nyíltan beszélhess a pároddal az intimitásról:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu