Te ismered az ellenállhatatlan csábítás titkát? Ennek a 3 tényezőnek egy férfi sem tud ellenállni

Úgy tűnik, itt az ideje félretenni a közhelyeket, miszerint a pasik fejében állandóan csak hosszú combú, szőke bombázók járnak. Egy kanadai kutatásban 30, tartós kapcsolatban élő férfit kérdeztek meg részletes interjúk keretein belül. A résztvevők a 30-as éveiktől a nyugdíjkorhatár közeléig terjedtek. Válaszaikból meglepő eredmények születtek, a férfiak vágya nem is olyan bonyolult, mint hinnéd! Mutatjuk, mi indítja be és lombozza le férfitársainkat valójában.

A férfiak vágya többé nem akkora rejtély: mi indítja be a pasikat?

Egy kanadai kutatásban párkapcsolatban élő férfiakat kérdeztek szexualitásukról. A vizsgálat célja az volt, hogy megtudják, mi ébreszti fel bennük igazán a vágyat, és mi az, ami libidóromboló hatással van rájuk. A beszélgetésekből egyértelműen kiderült, hogy a szenvedélyük – a sztereotípiákkal ellentétben – közel sem csak a külsőségeken és puszta fizikai attraktivitáson áll vagy bukik. A kapcsolat minősége, a mindennapi interakciók és a kommunikáció sokkal többet nyom a latba, mint hittük. Mutatjuk, mi az, aminek képtelenek ellenállni!

1. Ha érzik, hogy akarják őket

A legtöbb férfi számára ez bizonyult a legerősebb tényezőnek. Nem egy külső inger volt a döntő, hanem az az élmény, hogy a partnerük is kívánatosnak találja őket. Ahhoz pedig, hogy ezt a párjuk kifejezze feléjük, nem volt szükség különösebb gesztusokra. Sőt, az apróbb kezdeményezések, érintések, flörtölő megjegyzések és a testbeszéd az, ami igazán ösztönzi a férfiak hálószobai kedvét.

Az interjúk alapján sok férfi kifejezetten fontosnak tartja, hogy ne mindig ő legyen a kezdeményező fél.

2. A spontaneitás ereje

Egy hosszú távú kapcsolatban a szex szinte elkerülhetetlenül napirendi ponttá válik. Munka, gyerekek, bevásárlás, takarítás – minden más feladat befolyással van a nemi életre, és ezért sok párnak nincs más lehetősége, mint eltervezni az intim együttléteket.