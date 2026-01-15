Bódi Csabit hazugsággal vádolják: 100 milliót fizet, hogy a tiszta fogyását bizonyítsa

Bódi Csabi fiatalságát hosszú ideig végigkísérte a túlsúly, ám tavaly tavasszal elérkezett egy olyan pillanat, amely mindent megváltoztatott. A zenész a TV2 Mokka stúdiójába már egy teljesen új emberként érkezett és őszintén mesélt arról, honnan indult és miért döntött az életmódváltás mellett.

A hatalmas fogyás rendkívül látványos, Bódi Csabi felesége gyógynövényekkel segítette a sztárt (Fotó: Facebook)

Bódi Csabi fogyásának titka

Bódi Csabi életében a fordulópont akkor érkezett el, amikor egy egészen hétköznapi helyzetben szembesült azzal, hogy a teste már nem bírja azt, ami korábban természetesnek tűnt és elkezdte félteni az egészségét.

110 kiló felett voltam már akkor. Tavaly áprilisban kimentem a kislányommal játszani, és tíz másodperc után levert a víz, egekben volt a vérnyomásom. Akkor eszembe jutott édesapám, aki 49 évesen szívinfarktust kapott. Akkor eldöntöttem, hogy ott akarok lenni a gyermekem esküvőjén, ez hatalmas motiváció volt

– mondta Bódi Csabi a Mokkában.

Bódi Csabi apja, Bódi Guszti szívinfarktust kapott 49 évesen, ami rendkívül megijesztette Csabit, aki mindent megtesz, hogy vele ne történjen meg (Fotó: Facebook)

Ez az élmény elég volt ahhoz, hogy komolyan vegye a figyelmeztető jeleket. A változás nemcsak a mérlegen, hanem a közérzetén is hamar meglátszott.

„Ki vagyok virágozva. Csodálatos változáson mentem keresztül. A feleségemnek köszönhetem, aki talált egy különleges súlyszabályozó módszert, ami tele van gyógynövényekkel. Mondtam neki, hogy mindegy, hogyan fogyok le, csak ne legyen benne gyomorszűkítő műtét vagy speciális injekció” – mesélte az énekes.

Csabi részletesen beszélt arról is, milyen természetes összetevőkkel dolgozott a módszer.

Van egy nyálkás rostokat tartalmazó összetevő, ami elmulasztja az éhségérzetet. Az agyad működik, de nem vagy éhes. Régen nem az asszonyon járt az eszem, hanem a kaján, ez megváltozott. Aztán van az úgynevezett madárkeserűfű, ami béltisztító, zsírtörő, és a tarackbúza. A legfontosabb pedig az, hogy nem izomból fogysz, hanem zsírból

– részletezte Bódi Csabi.

„Ezt kikérem magamnak!” – Harc a kommentelőkkel és a 100 milliós fogadás

A látványos fogyás azonban nemcsak elismerést hozott, hanem támadásokat is. Csabi közösségi oldalán egyre több olyan komment jelent meg, amely szerint a változás mögött műtét vagy injekció állhat.

Mélyen érint, hogy vannak olyan emberek, akik alaptalanul vádolnak meg azzal, hogy műtéttel vagy injekcióval fogytam. Ezt kikérem magamnak! Üzenem nekik, hogy nem fogják elvenni a sikerélményemet, az örömömet és a boldogságomat. Tiszta a szívem és a lelkem, ha szükséges, bármilyen orvosi vizsgálat elé állok

– írta Bódi Csabi egy posztjában.