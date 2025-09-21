Nem hiszed el, tiszta apja Bódi Csabi fia – fotó

Bódi Csabi, a hazai zenei élet egyik megkerülhetetlen figurája, ritkán enged bepillantást a magánéletébe, különösen, ha gyermekeiről van szó. A rajongók így mindig izgatottan várják a ritka pillanatokat, amikor Csabi megoszt valamit a családjáról. Most azonban kivételt tett: a népszerű zenész posztolt Rómeóról, a fiáról, aki már igazán felnőtt férfivá érett.

Bódi Csabinak és feleségének Ginának két gyermeke van: Romeó és Lilian. Romeó 2009, Lilian pedig 2019-ben született ( Fotó: Knap Zoltán)

Bódi Csabi családja a legfontosabb az énekesnek

Pár éve már írtunk Bódi Csabi fiáról, Rómeóról, amikor épp elballagott az általános iskolából. Akkor a zenész mélyen meg volt hatódva, hiszen gyermekének első nagy lépése volt az életben, és minden pillanatot örömmel és büszkeséggel élt át. „Amikor édesanyukámmal és Ginával együtt bekísértük az első órájára, úgy éreztem, mintha csak egy nap telt volna el” – mesélte akkor meghatódva Csabi.

Most, néhány év elteltével, Rómeó sokat nőtt, és valóban elkezdett felnőtt férfivá érni. A napokban Bódi Csabi ritkán látható, bensőséges pillanatot osztott meg a fiáról: a fotón Rómeó egy elegáns BMW mellett pózol, mosolya és kisugárzása mindenkit levesz a lábáról.

Bódi Csabi fia, Rómeó hirtelen felnőtt, Bódi Rómeó igazán komoly férfivá érett (Fotó: Instagram)

Rómeó két éve ballagott el az általános iskolából, és azóta valóban látványosan megnőtt. Ritkán oszt meg ilyen fotókat a családi életükből, de most Bódi Csabi talán szerette volna, hogy a rajongók is láthassák, milyen felnőtt férfivá érett.

A követők nemcsak az Instagramon, hanem Bódi Csabi Facebook-oldalán is lelkesen reagáltak, hiszen sokan évek óta figyelemmel kísérik a zenész életét, és most végre bepillanthatnak a család pillanataiba. A követők nem győzték dicsérni a fiatal fiút:

Mennyi kislány ki van ájulva!

„Egyetlen szerelmem!”,

Szerelmem, mennyire szép fiú lett!

– olvasható a kommentek között.

Bódi Csabi családja nagy szeretettben élik mindennapjaikat (Fotó: Bánkúti Sándor)

Rómeó mostanra már közel kétméteres fiatalember, aki nemcsak fizikailag, hanem karakterében is felnőtté vált. Bódi Csabi hozzátette:

Kíváncsian várom, hogy mit fog megvalósítani az életben. Tudom és bízom benne, hogy nagyon nagy dolgokat fog véghez vinni. Egy színtiszta lélek, tele szeretettel és önzetlenséggel, és még jóképű is. 14 évesen neki kell most az életét kialakítania, de mindenben mellette leszünk

– mesélte anno a ballagása kapcsán Bódi Csabi a Ripostnak.