Jákli Mónika halála - Boráros Gábor könnyekben tört ki: Még mindig hátra van az a feladat, hogy ezt Zorával közöljem

Mint ismeretes, Jákli Mónika január 21-én kora reggel szenvedett halálos autóbalesetet a 63-as úton Nagymegyer és Alistál között. A gyönyörű fitneszmodell balesete kapcsán pedig azóta csak egyre több gyanús részlet lát napvilágot, mások mellett párja különös viselkedéséről. A tragédia kapcsán a rendőrség is vizsgálódik.

Boráros Gábor és Jákli Mónika - Az MMA-harcos még nem tudja, hogy közölje közös kislányukkal a felfoghatatlan hírt Fotó: RTL KLub

Boráros Gábor: Még mindig hátra van az a feladat, hogy ezt Zorával közöljem

Az édesanya volt férje, Boráros Gábor az elmúlt napokban már többször is megszólalt az Instagram-oldalán, főleg korlátozott ideig elérhető történetben kommunikál a követőivel. Tegnap például arról számolt be, hogy maga is úgy véli, egyre több a megválaszolatlan kérdés és rejtély volt kedvse halála kapcsán, most pedig már nem bírta könnyek nélkül, közös kislányukról, Zoráról is mesélt.