Jákli Mónika halála - Boráros Gábor könnyekben tört ki: Még mindig hátra van az a feladat, hogy ezt Zorával közöljem

Mint ismeretes, Jákli Mónika január 21-én kora reggel szenvedett halálos autóbalesetet a 63-as úton Nagymegyer és Alistál között. A gyönyörű fitneszmodell balesete kapcsán pedig azóta csak egyre több gyanús részlet lát napvilágot, mások mellett párja különös viselkedéséről. A tragédia kapcsán a rendőrség is vizsgálódik.
Az édesanya volt férje, Boráros Gábor az elmúlt napokban már többször is megszólalt az Instagram-oldalán, főleg korlátozott ideig elérhető történetben kommunikál a követőivel. Tegnap például arról számolt be, hogy maga is úgy véli, egyre több a megválaszolatlan kérdés és rejtély volt kedvse halála kapcsán, most pedig már nem bírta könnyek nélkül, közös kislányukról, Zoráról is mesélt.
Péntek reggeli bejelentkezésében pedig kifejtette, hogy nagyon hálásak a rengeteg támogatásért és részvétért, amelyet az elmúlt napokban kaptak.
Majd elcsukló hangon úgy folytatta:
Tudom, hogy egyáltalán nem lesz könnyű feladat ezt megoldani, és tudom, hogy még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanak. És még mindig hátra van az a feladat is, hogy ezt Zorával közöljem.
Az MMA-harcos egy korábbi történetében pedig arról írt, hogy igyekszik friss információkkal jelentkezni a tragédiáról, amint ő is több részlet birtokába jut.
