Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Fábián, Sebestyén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elképesztő összefogás alakult Agárdi Szilviért: mosógépet és wellness hétvégét is felajánlottak a családnak

Agárdi Szilvia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 18:00
összefogástűzeset
Néhány napja szívszorító hírről számolt be a vak énekesnő: otthonukban tűz ütött ki, menteniük kellett az életüket. Agárdi Szilvia közössége rögtön akcióba lendült! Eláruljuk, hogyan segítették azóta a családot.
mkb
A szerző cikkei

Agárdi Szilvia múlt héten számolt be a családját ért tragédiáról: kigyulladt és lakhatatlanná vált az otthonuk. Az örök optimista énekesnőt természetesen megrázták a történtek, de azóta is minden nap hálát ad az életükért, és meghatódva fogadja a tömérdek segítséget. A Borsnak elmesélte, mivel támogatták őket azóta.

Agárdi Szilvia tűzeset után elképesztő összefogást tapasztalt.
Agárdi Szilvia családja a tűzeset óta még több szeretetet kap, nem is gondolta, hogy ekkora összefogás lesz (Fotó: Facebook)

Mosógép és wellness hétvége: így támogatják a rajongók a vak énekesnőt

„Mióta megosztottam a videót, annyira sokan írtak, amire nem is számítottam, hihetetlen ez az összefogás. Olyan emberek kerestek, hívtak a szakmából is, akikről nem is gondoltam, hogy követik a pályámat” – fogalmazott a vak énekesnő, akit még egy népszerű influenszer is felkeresett.

„WhisperTon is felhívott és hosszasan beszélgettünk. Régóta követjük egymást, és elmondta, mennyire kedveli, ahogy bemutatom az életemet” – mesélte elérzékenyülve Agárdi Szilvi a tűz kapcsán, majd hozzátette:

„Sokan hoztak ajándékokat, még egy mosógépet is kaptunk. De szakmai támogatást is ígértek: ha úgy alakul, hogy újraépítjük a házat, akkor lenne fizikai és szakmai segítség is: villany-víz-burkolás…”

Sőt, volt, aki egy wellness hétvégét ajánlott fel, hogy egy kicsit kipihenjük a megpróbáltatásokat!

Agárdi Szilvia háza leégett, a rajongók rögtön cselekedtek (Fotó: Facebook/Agárdi Szilvi)

Agárdi Szilvia tűzesete óta még hálásabb az életükért

„Még mindig nem tudom felfogni, hogy ennyien összefogtak értünk, amiért nagyon hálás is vagyok, viszont első sorban szeretnénk mi magunk megoldani ezt a helyzetet, nem szeretnénk teljes mértékben adományokra támaszkodni. De tényleg lenyűgöz ez az összefogás. Pénzösszegekkel is támogattak minket, nekem már ötszáz forint is nagyon jól esik…” – mosolygott Agárdi Szilvi, aki kihangsúlyozta, az életükért a leghálásabb, az összes többi pótolható, javítható.

Az énekesnő azóta csalókra is felhívta a figyelmet, ám szinte kivétel nélkül pozitív, támogató visszajelzéseket kap a feleség és családja.

@szilviaagardi

Közlemény a tűz esetünkkel kapcsolatban! Figyelem! Csalók is gyűjtenek a nevemben pénzt ❗️❗️❗️

♬ Emotional Cinematic Inspirational Piano MAIN - Zakhar Valaha Music

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu