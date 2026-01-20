Elképesztő összefogás alakult Agárdi Szilviért: mosógépet és wellness hétvégét is felajánlottak a családnak

Agárdi Szilvia múlt héten számolt be a családját ért tragédiáról: kigyulladt és lakhatatlanná vált az otthonuk. Az örök optimista énekesnőt természetesen megrázták a történtek, de azóta is minden nap hálát ad az életükért, és meghatódva fogadja a tömérdek segítséget. A Borsnak elmesélte, mivel támogatták őket azóta.
„Mióta megosztottam a videót, annyira sokan írtak, amire nem is számítottam, hihetetlen ez az összefogás. Olyan emberek kerestek, hívtak a szakmából is, akikről nem is gondoltam, hogy követik a pályámat” – fogalmazott a vak énekesnő, akit még egy népszerű influenszer is felkeresett.
„WhisperTon is felhívott és hosszasan beszélgettünk. Régóta követjük egymást, és elmondta, mennyire kedveli, ahogy bemutatom az életemet” – mesélte elérzékenyülve Agárdi Szilvi a tűz kapcsán, majd hozzátette:
„Sokan hoztak ajándékokat, még egy mosógépet is kaptunk. De szakmai támogatást is ígértek: ha úgy alakul, hogy újraépítjük a házat, akkor lenne fizikai és szakmai segítség is: villany-víz-burkolás…”
Sőt, volt, aki egy wellness hétvégét ajánlott fel, hogy egy kicsit kipihenjük a megpróbáltatásokat!
„Még mindig nem tudom felfogni, hogy ennyien összefogtak értünk, amiért nagyon hálás is vagyok, viszont első sorban szeretnénk mi magunk megoldani ezt a helyzetet, nem szeretnénk teljes mértékben adományokra támaszkodni. De tényleg lenyűgöz ez az összefogás. Pénzösszegekkel is támogattak minket, nekem már ötszáz forint is nagyon jól esik…” – mosolygott Agárdi Szilvi, aki kihangsúlyozta, az életükért a leghálásabb, az összes többi pótolható, javítható.
Az énekesnő azóta csalókra is felhívta a figyelmet, ám szinte kivétel nélkül pozitív, támogató visszajelzéseket kap a feleség és családja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.