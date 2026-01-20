Elképesztő összefogás alakult Agárdi Szilviért: mosógépet és wellness hétvégét is felajánlottak a családnak

Agárdi Szilvia múlt héten számolt be a családját ért tragédiáról: kigyulladt és lakhatatlanná vált az otthonuk. Az örök optimista énekesnőt természetesen megrázták a történtek, de azóta is minden nap hálát ad az életükért, és meghatódva fogadja a tömérdek segítséget. A Borsnak elmesélte, mivel támogatták őket azóta.

Agárdi Szilvia családja a tűzeset óta még több szeretetet kap, nem is gondolta, hogy ekkora összefogás lesz (Fotó: Facebook)

Mosógép és wellness hétvége: így támogatják a rajongók a vak énekesnőt

„Mióta megosztottam a videót, annyira sokan írtak, amire nem is számítottam, hihetetlen ez az összefogás. Olyan emberek kerestek, hívtak a szakmából is, akikről nem is gondoltam, hogy követik a pályámat” – fogalmazott a vak énekesnő, akit még egy népszerű influenszer is felkeresett.

„WhisperTon is felhívott és hosszasan beszélgettünk. Régóta követjük egymást, és elmondta, mennyire kedveli, ahogy bemutatom az életemet” – mesélte elérzékenyülve Agárdi Szilvi a tűz kapcsán, majd hozzátette:

„Sokan hoztak ajándékokat, még egy mosógépet is kaptunk. De szakmai támogatást is ígértek: ha úgy alakul, hogy újraépítjük a házat, akkor lenne fizikai és szakmai segítség is: villany-víz-burkolás…”

Sőt, volt, aki egy wellness hétvégét ajánlott fel, hogy egy kicsit kipihenjük a megpróbáltatásokat!

Agárdi Szilvia háza leégett, a rajongók rögtön cselekedtek (Fotó: Facebook/Agárdi Szilvi)

Agárdi Szilvia tűzesete óta még hálásabb az életükért

„Még mindig nem tudom felfogni, hogy ennyien összefogtak értünk, amiért nagyon hálás is vagyok, viszont első sorban szeretnénk mi magunk megoldani ezt a helyzetet, nem szeretnénk teljes mértékben adományokra támaszkodni. De tényleg lenyűgöz ez az összefogás. Pénzösszegekkel is támogattak minket, nekem már ötszáz forint is nagyon jól esik…” – mosolygott Agárdi Szilvi, aki kihangsúlyozta, az életükért a leghálásabb, az összes többi pótolható, javítható.

Az énekesnő azóta csalókra is felhívta a figyelmet, ám szinte kivétel nélkül pozitív, támogató visszajelzéseket kap a feleség és családja.