Agárdi Szilvi csak a Borsnak szólalt meg a tűzeset után: „Gergő felkapta a táskámat, anyukám egy kabátot ki tudott hozni, minden más odalett”

Szívszorító képsorokkal jelentkezett be péntek délután Agárdi Szilvia. A csupaszív énekesnő és családja háza leégett, s csak édesapja éberségének és az isteni gondviselésnek köszönhetik, hogy megmenekültek a pusztító lángoktól. Szilvi most a Borsnak további részleteket mesélt a tragédiától, kihangsúlyozva: mennyire hálás Istennek, hogy túlélték a szörnyűséget.

Agárdi Szilvi otthona leégett: a Borsnak mesélt az átélt borzalmakról (Fotó: Facebook/Agárdi Szilvi)

Agárdi Szilvi: „Semmi nem lesz már olyan, mint régen”

Szilvi elárulta, napok óta gondolkozott, hogy elmesélje-e, mit éltek át. Végül úgy döntött, a nyilvánosság elé áll, mert szeretné felnyitni mindenki szemét, mennyire fontos és pótolhatatlan az emberi élet.

A pénteken megosztott videó kapcsán elmondta:

Néhány nappal ezelőtt történt, de idáig emésztettem magam, hogy kommunikáljam-e mindezt, és persze, hogy összeszedjem magam lelkileg egy kicsit. Ezt nagyon nehéz feldolgozni. Még mindig elsírom magam, amikor eszembe jut a füstszag, a tűz ropogásának hangja, és tudatosul, hogy semmi nem lesz már olyan, mint régen. De élünk, ez a legfontosabb ebben a pillanatban

– szögezte le a Borsnak Szilvi.

A videója alatt páratlan összefogás alakult, néhány óra alatt több száz komment érkezett. Volt, aki Szilvi bankszámlaszámát kérte el, hogy anyagilag támogassa a családot, és volt, aki fizikai segítségét ajánlotta fel nekik.

„Számomra hihetetlen, ez a sok jóság. A célom az volt, hogy felhívjam a figyelmet az élet fontosságára – nem az, hogy segítséget kérjek. Megdöbbentő, hogy mennyien jelentkeztek mégis, hogy segítenének anyagilag vagy más módon. Elképesztő. Én sosem kértem semmit, mindig csak adni szerettem. Most pedig hihetetlenül sokan szeretnének támogatni” – csuklott el az énekesnő hangja.

Agárdi Szilvi tűzeset után ad hálát, amiért életben vannak (Fotó: Karnok Csaba)

„Nem is emlékszem, hogyan jutottam le a lépcsőn”

Szilvi elárulta, akkora volt a pusztítás, hogy egyelőre a szakértők sem tudták megállapítani, mi okozta a hajnalban felcsapó lángokat. Ugyanis ahogy azt a videójában is elmondta, édesapja hajnalban vette észre, hogy nagy a baj: a hő hatására kirobbant egy ablak, majd felcsaptak a lángok. Az édesapja hősies jelenléte mentette meg a családot: kiabálva ébresztette az emeleten alvó Szilvit és Gergőt, arra kérve őket: meneküljenek!