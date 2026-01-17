Agárdi Szilviék háza lakhatatlanná vált a szörnyű tűzesetben - Most döbbenetes fejleménnyel jelentkezett az énekesnő

Újabb közleményt osztott meg Agárdi Szilvi. Az énekesnő egy napja jelentette be, hogy egy szörnyű tűzeset miatt lakhatatlanná vált családi házuk. Azóta rengetegen próbálnak segíteni a bajbajutott családon, azonban most Szilvi figyelmeztette a követőket: csalók is pénzt gyűjtenek a nevében!

Csalók élnek vissza Agárdi Szilvi tragédiájával

Fotó: Facebook/Agárdi Szilvi

Ezzel a videóval jelentkezett be Agárdi Szilvi megtörten, miután egy robbanás következtében leégett az otthonuk.

Szilvinek mezítláb kellett kimenekülnie a házból és életét édesapjának köszönheti, aki egy órával a megszokottnál korábban kelt fel és időben észlelte a bajt.

Szilviék háza lakhatatlanná vált, azonban az énekesnő így is pozitív maradt és arra koncentrál, hogy a család minden tagja sértetlenül megúszta a tűzesetet.

@szilviaagardi Tűz eset miatt sajnos lakhatatlanná vált a házunk... A legfontosabb talán az, hogy mi életben maradtunk! ♬ Painfully sad piano music, BGM(1293499) - syummacha

A szörnyű tragédia után rengetegen jelentkeztek, hogy segítsenek a bajbajutott énekesnőn, most azonban megdöbbentő hírt osztott meg a közösségi oldalain.

Csalók próbálják kihasználni Agárdi Szilviék tragédiáját

Rengeteg felajánlás érkezett ruhával, cipővel, bútorokkal kapcsolatban

– mesélte Szilvi a videóban és elmondta, hogy találtak egy albérletet, azonban hely hiányában ott nem tudják tárolni a felajánlott ruhákat és bútorokat.

Ígérem, amint szükségünk lesz valamire, tájékoztatni foglak benneteket

– tette hozzá az énekesnő, majd megosztotta a döbbenetes hírt, miszerint csalók élnek vissza a család tragédiájával és saját bankszámlaszámukra gyűjtenek pénzt Szilvi nevében.