Hoppá, ezt még te sem találnád ki! Nem akárki énekel Regán Lili új dalában

Regán Lili új zenéje tegnap este debütált a Rádió 1 csatornáján, így végre kiderült, ki az a világhírű énekes, aki énekel Lili saját szerzeményében. Az amerikai sztár nem más, mint: Chris Willis!

Regán Lili karrierje mérföldkőhöz ért, világsztárral adta ki legújabb zenéjét (Fotó: Origo)

Regán Lili valóra váltotta az álmát

Chris Willis neve valószínűleg sokak számára ismerősen csenghet, ugyanis többször dolgozott együtt az ugyancsak világszenzáció, Dávid Guettával. Az énekes most azonban hazánk egyik legsikeresebb lemezlovasával, Regán Lilivel készített közös zenét.

A fiatal DJ gyermekkori álma vált valóra azzal, hogy egyik kedvencével állhatott össze egy produkció erejéig. Lili elsőként a Borsnak nyilatkozott a rendkívüli élményről.

Korábban bele sem mertem volna gondolni ilyenekbe. Ha az a kislány, aki akkor voltam ezt most látná, leesne az álla, úgyhogy ez egy nagyon nagy mérföldkő. Mondhatom álomnak is, csak ez tényleg olyan óriási dolog számomra, hogy nagyon sokáig ilyen gondolat nem is volt a fejemben, hogy ez megtörténhet egyáltalán.

Lili azt is elárulta, hogyan zajlott a munka. Elmondása szerint csak egy cél lebegett a szeme előtt, mégpedig, hogy megvalósuljon ez a projekt.

„A dalszöveget és a dallamot megírtam, és elkezdtem gondolkozni, hogy ki lehetne az énekes, és mertem nagyot álmodni. Az volt a célom, hogy egy olyan énekessel dolgozhassak együtt, ami tényleg igazán nagyot szólhatna. Hála Istennek addig küzdöttünk érte, hogy sikerült ezt nyélbe ütni” – kezdte Lili.

Regán Lili munkássága Amerikában folytatódhat

Gyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem azokat a zenéket, amikben ő énekelt, mert ezek óriási slágerek voltak. És valahogy, amikor eszembe jutott, hogy lehetne ő az énekes, akkor azt éreztem, hogy ez a fő cél. Mint egy álom, kitűztem magam elé, és sikerült felvenni a menedzsmentjével a kapcsolatot. Elküldtem a dalt, ami nagyon tetszett nekik és elindult ez a folyamat.

Hazánk egyik legkeresettebb DJ-je tengerentúli babérokra tör. Ám legfontosabb számára, hogy maradandót alkosson: „Ez sem egy könnyű út, nem történik meg pár perc alatt, de mindig van rá esély. Hiszek benne, hogyha így kell lennie, így lesz. De nem ez volt a motivációm első körben. Azért írok zenét, mert imádom ezt a folyamatot, amikor megszületik egy dallam a fejemben, és aztán ezt meg tudom mutatni a közönségnek. Aztán, hogy mekkora sikere lesz a dalnak, az pedig már csak tényleg a hab a tortán” – mesélte lapunknak Lili.