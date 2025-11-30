„Hálás vagyok az élményért” - Nem akárki dicsérte meg Regán Lilit

Regán Lili boldogságának adott hangot az Instagramon, mivel pénteken hatalmas megtiszteltetés érte, hogy ismét egy világsztár előtt léphetett fel.
Korábban mi is megírtuk, hogy ismét világsztár előtt fog fellépni Regán Lili. A fiatal zenész nem is lehetne boldogabb, legalábbis legújabb Instagram bejegyzésre erre enged következtetni. A fiatal DJ tehetség ugyanis a Romániából származású INNA előtt keverhette a mixeket, amely mint kiderült, elnyerte INNA és csapata tetszését.
Inna turnéján én lehettem a Dj közvetlenül előtte Budapesten, ami egy óriási feladat és megtiszteltetés. Külön hatalmas öröm számomra, hogy megdicsérték a Dj szettem, elképesztően profi és kedves volt az egész csapat. Hálás vagyok az élményért, hogy egy világsztár előtt zenélhettem, köszönöm.
- írta a bejegyzésében Lili, aki egy közös képet is posztolt az énekesnővel.
INNA egyébként ne az első világsztár, aki előtt Lili fellépett, idén nyáron Jennifer Lopez koncertje előtt melegítette be a színpadot.
