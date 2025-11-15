Bő egy éve házasodott, máris válik a magyar sztárrádiós

Regán Lili, akinek házasságkötéséről tavaly júniusban számolt be a Ripost, most Instgram-oldalán jelentette be, hogy minden véget ért. A Rádió 1 híres lemezlovasa lesokkolta ezzel a rajongókat, mivel senki nem gondolta volna, hogy férjével, kicsit több mint egy év után elválnak útjaik. A dj ezzel kapcsolatban nem kíván nyilatkozni és a közös képek is lekerültek közösségi oldaláról.

Regán Lili férje három éve kérte meg a híres dj kezét (Fotó: Origo)

Sok híresség nem szereti kiteregetni a szennyest a rajongóknak, de Regán Lili úgy érezte, így lesz a követőkkel korrekt és elkerüli a találgatásokat.

Szeretném veletek megosztani, hogy a férjemmel úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk tovább az életünket

– kezdte közösségi oldalán a neves lemezlovas.

Regán Lili nem neheztel férjére

A döntés közös és békés volt. Hálásak vagyunk az együtt töltött időért. Mindketten úgy érezzük, hogy ez a legjobb út számunkra

– írta Instagram-történetében a dj. A válás pontos okát még nem lehet tudni, de a kék hajú lemezlovas elmondása alapján nem áll komolyabb vita a háttérben.

Regán Lili válása megdöbbentette a rajongókat, mivel kicsit több mint egy éve házasodtak csak össze (Fotó: Origo)

Egy korszak tehát lezárult Regán Lili életében, de ennek ellenére szeretné, ha közte és férje között nem lenne harag.

Továbbra is megmarad közünk a tisztelet és a jó viszony. Erről a témáról nem szeretnénk többet nyilatkozni vagy beszélni. Kérlek titeket, hogy ezt tartsátok tiszteletben

– szólt a követőkhöz a híres dj.

Regán Lili stabil lábakon állt

A dj-élet és a rendhagyó munkarend, a sztereotípiákkal ellentétben, sosem okozott gondot köztünk. A kapcsolatunkban elejétől fogva megszokott volt a más bioritmus, és szerintem ez csak még jobban összehozott bennünket

– mesélte korábban a neves lemezlovas.

Regán Lili ezt a kijelentést az első házassági évforduló alkalmából mondta, szóval akkor még minden rendben volt a házaspárnál. Egyelőre tehát titok, mi okozta a válást, de az kijelenthető, hogy az elmúlt pár hónapban történhetett a nagy változás. A híres dj fiatal kora ellenére megpróbálja minél jobban kezelni ezt a nehéz időszakot.