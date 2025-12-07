Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Körtvélyessy Zsolt erős üzenetet küldött az ukrajnai háborúról a Háborúellenes Gyűlésen: „Kikérem magamnak!”

Körtvélyessy Zsolt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 10:30
Háborúellenes Gyűlésorosz–ukrán háború
A háborúba született bele, ezért pontosan tudja, mivel járna az, ha az orosz-ukrán háború eszkalálódna. Körtvélyessy Zsolt reméli, hogy végre meghallják a béke hangjait az Unióban is.
Nicole
A szerző cikkei

A december 6-ai kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen ezúttal Körtvélyessy Zsolt is részt vett, akit a Bors csípett el közvetlenül a színpad előtt. A színész nem titkolja: számára a béke nem politikai kérdés, hanem mély, személyes tapasztalatokból fakadó életigény. Gyerekként ugyanis maga is háborús környezetbe született, és pontosan tudja, milyen, amikor az erőszak elviszi a gyerekkort.

2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Körtvélyessy Zsolt
Körtvélyessy Zsolt nem szeretné, ha a lánya és az unokája megtapasztalná, milyen a háború (Fotó: MW)

Van egy lányom és van egy unokám, és szeretném, hogy ha háború nélkül élnének tovább. Én háborúba születtem, tehát nekem van tapasztalatom: mindenfajta hiánycikk, nem volt iskola, nem volt óvoda, lent voltunk a bunkerben. Ebbe születtem bele szinte. Egyrészt gyűlölöm az erőszakot mindenfajta formájában, pláne egy ilyen értelmetlen háborút, ami itt folyik most Ukrajnában, azt kikérem magamnak! Egyetértek teljes mértékben ezzel a kormánnyal a háborúellenes hozzáállásában

– kezdte a Borsnak.

Körtvélyessy Zsolt a Háborúellenes Gyűlésen állt ki a békéért

A Jászai Mari-díjas színész szerint az ilyen rendezvényeknek óriási jelentősége van, mert a magyarok egyértelműen békét akarnak – és ezt mindenkinek meg kell hallania Európában.

„Remélem, nem lesz nagy ára, én békepárti vagyok. Remélem, hogy ezek az európai vezetők észhez térnek, és az öngyilkos politika helyett egy pozitív irányú poltikát fognak folytatni"

– tette hozzá.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
