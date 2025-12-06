Elképesztően sok ember ment el a Háborúellenes Gyűlésre - Galéria

Győr és Nyíregyháza után Kecskemétre látogattak a békepárti magyarok a Háborúellenes Gyűlésre, ahol ismét rengeteg ember gyűlt össze, gyakorlatilag teltházas esemény kerekedett belőle. Nem csoda, hogy ilyen sok embert vonzott a Háborúellenes Gyűlés, hiszen mindig kiemelten fontos témákat érintenek az előadók.

Fotó: MW

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen tiszteletét tette többek között Tápai Szabina, Szabó Zsófi, Deutsch Tamás és Gönczi Gábor is, galériánkban róluk is lehet találni képeket: