Elképesztően sok ember ment el a Háborúellenes Gyűlésre - Galéria

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 12:13
kecskemétgaléria
A harmadik Háborúellenes Gyűlés is teltházas esemény lett.

Győr és Nyíregyháza után Kecskemétre látogattak a békepárti magyarok a Háborúellenes Gyűlésre, ahol ismét rengeteg ember gyűlt össze, gyakorlatilag teltházas esemény kerekedett belőle. Nem csoda, hogy ilyen sok embert vonzott a Háborúellenes Gyűlés, hiszen mindig kiemelten fontos témákat érintenek az előadók.

2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét
Fotó: MW

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen tiszteletét tette többek között Tápai Szabina, Szabó Zsófi, Deutsch Tamás és Gönczi Gábor is, galériánkban róluk is lehet találni képeket:

2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Bárdosi Sándor
2025.12.06 HEGY/ Kecskemét Szalay-Bobrovniczky Kristóf
2025.12.06 HEGY/ Kecekemét deutsch tamás
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét
DPK Háborúellenes Gyűlés - Kecskemét 2025.12.06. Szabó Zsófi
DPK Háborúellenes Gyűlés - Kecskemét 2025.12.06. Cseke Péter
DPK Háborúellenes Gyűlés - Kecskemét 2025.12.06. Bán János
DPK Háborúellenes Gyűlés - Kecskemét 2025.12.06. Takácsné Tajter Judit
Galéria: Háborúellenes Gyűlés: hatalmas tömeg gyűlt össze Kecskeméten
1/19
Háborúellenes Gyűlés: hatalmas tömeg gyűlt össze Kecskeméten

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

