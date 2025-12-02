„Kívánom, hogy bárhol is jársz, kapj annyi örömöt te is végre, mint amennyit itt köztünk okoztál” – teljesen összetört a gyásztól Szinetár Dóra

Ahogy arról a Bors beszámolt, hétfő délután az egész országot letaglózta a hír, miszerint rövid lefolyású betegségben, 55 évesen hétfőn elhunyt Kálloy Molnár Péter színész, rendező, író, zenész.

Gyászol Szinetár Dóra

Fotó: Máté Krisztián

A család által kiadott közlemény szerint Kálloy Molnár Péter kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt, aki évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar színházi és filmes életnek. Művészi munkássága, különleges hangja, humora és érzékenysége generációk számára tett maradandóvá számos szerepet és alkotást.

A kiváló művész halálhíre a rajongók mellett színésztársait is sokkolta, sokan csak keresték a szavakat, egyszerűen nem akarták elhinni, hogy ez valóban megtörtént. Köztük Szinetár Dóra, aki közösségi oldalán mondott szívszorító búcsút Kálloy Molnár Péternek.

Kívánom, hogy bárhol is jársz, kapj annyi örömöt te is végre, mint amennyit itt köztünk okoztál! Jó utat Péter!

– írta a Jászai Mari-díjas magyar színésznő, énekesnő.