Megszólalt a Borsnak Kálloy Molnár Péter közeli barátja: Nem számítottunk erre...

Súlyos betegség következtében, 55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter. Az Alma együttes vezetője, Buda Gábor a Bors megkeresésére megerősítette a halálhírt.
Gyors lefolyású betegség következtében halt meg a színész, pedig az utóbbi időben már úgy tűnt, hogy jobban van. „Nagyon sajnálom, de most a család a lényeg… Sajnos elveszítettük Pétert. Nagyon jó barátságban voltunk, 40 éve ismertük egymást, együtt is dolgoztunk. Nem számítottunk erre, az év elején jobban volt, éppúgy ahogy a közelmúltban is” – mondta a Borsnak megtörten a zenész barátja, Buda Gábor. Az Alma együttes alapítója többet nem szeretett volna mondani, csak annyit, hogy osztozik a rokonok, barátok fájdalmában. A búcsúztatás részleteiről a család később ad tájékoztatást.
Kálloy Molnár Péter kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt, aki évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar színházi és filmes életnek. Művészi munkássága, különleges hangja, humora és érzékenysége generációk számára tett maradandóvá számos szerepet és alkotást - írta az MTI a művészről. Mezőcsáton született, 1970. június 6-án, színészként, énekesként, zenészként, rendezőként ismerte a közönség. Az igen népszerű Beugró című televíziós műsor állandó szereplője volt éveken át, rendszeresen szinkronizált, rengeteg darabban és filmekben szerepelt. Rendezett Rómeó és Júliát, Macbethet, legnagyobb színházi sikerét a Shakespeare Összes Rövidítve hozta meg számára, amelyet több mint két évtized alatt 600-nál is többször adtak elő. Három szólólemeze jelent meg. Nemzetközi produkciókban is feltűnt, itt olvashat róla többet.
