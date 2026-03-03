December eleje óta nem tudni, hol van az eltűnt 15 éves lány

Eltűnt egy 15 éves fiatal lány. A szolnoki rendőrök a lakosság segítségét kérik – közölte a Police.hu. A fiatal december elején távozott otthonából, azóta nem tudni, hol lehet.

Eltűnt egy 15 éves fiatal Szolnokon

Fotó: Gé / MW

A Szolnoki Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 15 éves M. Dzsenifer szolnoki lakost. A fiatal 2025. december 2-án tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett intézkedések máig nem vezettek eredményre.

M. Dzsenifer 156 cm magas, közepes testalkatú, arca ovális, szemöldöke ívelt, szeme szürkéskék, haja barna, vállig érő, füle fejhez simuló, orra egyenes. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

Az eltűnt fiatalról készült képet IDE kattintva tekintheti meg!

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható M. Dzsenifert felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.