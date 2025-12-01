Jack Black és Mr. Bean poénjai is Kálloy Molnár Péter hangján szólalnak meg a fejünkben

Kálloy Molnár Péter halála épp az a váratlan és tragikus helyzet, amire felkészülni nem lehet. Színpadi jelenlétén kívül számtalan szinkronszerepben is hallhattuk — némely színészhez olyannyira hozzánőtt, hogy ha meglátjuk, akkor az ő hangját halljuk hozzá.
Kálloy Molnár Péter neve szinte teljesen egybeforrt a Jack Black filmekkel. Az amerikai sztár az a fajta színész, aki megjelenik és körbetáncolja a teret hatalmas színészi spektrummal, melyet néha megtör váratlan és erőteljes énekjelenetekkel. Szinkronos megformálásához nem csak tehetség, de hatalmas felhasználható energiatöbbletre is szükség van, melyre Kálloy Molnár Péter mindig készen állt 21 hangsávban. A teljesség igénye nélkül emlékezhetünk rá a Tenacious D, avagy a kerek rockerek, Holiday, Rocksuli, Nacho Libre filmekben és az idei év egyik legnagyobb sikerének örvendő Egy Minecraft filmben is. Nem beszélve a Trópusi viharról, amit tényleg nem lehet elégszer megnézni. Elképzelni se tudjuk, hogy a rock fenegyereke kinek a hangján szólal meg magyarul ezután.
Jack Blackhez hasonlóan az olykor szűkszavú, olykor csípős nyelvű Rowan Atkinson megszemélyesítése is közel állt hozzá — ráadásul 37 alkalommal. Ennek megfelelően, ha a Mr. Bean nyaral című filmben olykor megszólalt a címszereplő, akkor Kálloy Molnár Péter hangját hallhattuk, de a 24 epizódot és 3 különkiadást megélt Fekete Vipera című sorozatban visszatérően hallhattuk brit humorral átitatott velős beszólásait és Johnny English ügyetlenségnek álcázott profizmusának is ő adott hangot.
Kálloy Molnár Péter 25 alkalommal adta a kétezres évek humorát meghatározó Ben Stiller hangját. Stílusában jellemzően volt némi feszültség, enyhe affektálás, melyre a magyarok kedvelt színésze nagyon jól rezonált. Egyik legtipikusabb szinkronszerepe a Jószomszédi iszonyban volt, ahol a nem túl kedves házinénit próbálták eltenni láb alól, de a Derült égből Polly hipochonder főszereplőjét is az ő hangján hallhattuk. Sőt, az egyik legviccesebb, Kidobós: Sok flúg disznót győz című filmben is ő szólalt meg.
Maradva a humor vonalán, Martin Lawrence jópofa karaktereinek is ő adott hangot 12 alkalommal. Lawrence energetikus játéka szintén megigényelte azt a fajta skálát, amit Kálloy Molnár Péter tudott nyújtani hangjával. A magyarok különösen emlékezhetnek a Bad Boys filmekben alakított nagyszájú főszereplőre, a Négybalkézre, de bőven akadhatnak olyanok is, akik a Gagyi mamiból emlékezhet rá, ahogy nyomozó és túlsúlyos anyukaként váltogatta a hangját, néha egy percen belül többször is.
