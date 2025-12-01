Jack Black és Mr. Bean poénjai is Kálloy Molnár Péter hangján szólalnak meg a fejünkben

Kálloy Molnár Péter halála épp az a váratlan és tragikus helyzet, amire felkészülni nem lehet. Színpadi jelenlétén kívül számtalan szinkronszerepben is hallhattuk — némely színészhez olyannyira hozzánőtt, hogy ha meglátjuk, akkor az ő hangját halljuk hozzá.

A magyarok Kálloy Molnár Péter hangján láthatták legtöbbször Jack Black filmjeit (Fotó: Zade Rosenthal)

Ahogy Kálloy Molnár Péter hozta Jack Blacket, úgy senki más nem fogja

Kálloy Molnár Péter neve szinte teljesen egybeforrt a Jack Black filmekkel. Az amerikai sztár az a fajta színész, aki megjelenik és körbetáncolja a teret hatalmas színészi spektrummal, melyet néha megtör váratlan és erőteljes énekjelenetekkel. Szinkronos megformálásához nem csak tehetség, de hatalmas felhasználható energiatöbbletre is szükség van, melyre Kálloy Molnár Péter mindig készen állt 21 hangsávban. A teljesség igénye nélkül emlékezhetünk rá a Tenacious D, avagy a kerek rockerek, Holiday, Rocksuli, Nacho Libre filmekben és az idei év egyik legnagyobb sikerének örvendő Egy Minecraft filmben is. Nem beszélve a Trópusi viharról, amit tényleg nem lehet elégszer megnézni. Elképzelni se tudjuk, hogy a rock fenegyereke kinek a hangján szólal meg magyarul ezután.

Rowan Atkinson

Jack Blackhez hasonlóan az olykor szűkszavú, olykor csípős nyelvű Rowan Atkinson megszemélyesítése is közel állt hozzá — ráadásul 37 alkalommal. Ennek megfelelően, ha a Mr. Bean nyaral című filmben olykor megszólalt a címszereplő, akkor Kálloy Molnár Péter hangját hallhattuk, de a 24 epizódot és 3 különkiadást megélt Fekete Vipera című sorozatban visszatérően hallhattuk brit humorral átitatott velős beszólásait és Johnny English ügyetlenségnek álcázott profizmusának is ő adott hangot.

Ben Stiller

Kálloy Molnár Péter 25 alkalommal adta a kétezres évek humorát meghatározó Ben Stiller hangját. Stílusában jellemzően volt némi feszültség, enyhe affektálás, melyre a magyarok kedvelt színésze nagyon jól rezonált. Egyik legtipikusabb szinkronszerepe a Jószomszédi iszonyban volt, ahol a nem túl kedves házinénit próbálták eltenni láb alól, de a Derült égből Polly hipochonder főszereplőjét is az ő hangján hallhattuk. Sőt, az egyik legviccesebb, Kidobós: Sok flúg disznót győz című filmben is ő szólalt meg.