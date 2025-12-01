Kálloy Molnár Péter utolsó heteiről vallott Kovács Áron: „Tudtuk, hogy beteg, de azt hittük, még évei vannak hátra”

Kálloy Molnár Péter halála sokkolta a magyar színészvilágot, hiszen teljesen váratlanul hunyt el ma, december 1-jén, mindössze 55 évesen. A színész az utóbbi időben legújabb projektjén, az Ez Tiszta Őrület – Improvizációs Activity előadáson dolgozott, többek között Kovács Áronnal. A nem mindennapi műsort egy hónappal ezelőtt mutatták be, de már a jövő évre is le van szervezve jó néhány est. Áron most a Borsnak mesélt a váratlan tragédiáról.

Mindenkit váratlanul ért a tragikus hír, hogy Kálloy Molnár Péter elhunyt, pedig a színésznek még nagy tervei voltak (Fotó: Gáll Regina)

Kálloy Molnár Péter halálának oka az anyósa szerint rák volt, amit a műsorvezető sem pontosított, de azt elárulta, a projekt résztvevői mind tudtak róla.

„Együtt dolgoztunk ezen az Activity projekten, ami az ő ötlete volt, tehát igazából az alapító hagyta most itt a produkciót, és sajnos minket is. Nehéz erről beszélni, mert egy fantasztikusan energikus, vicces és csodálatos előadást produkált, és gyakorlatilag ő vitte a hátán a produkciót. Péter volt a lelke az egésznek, lévén saját gyereke volt mondhatni, úgyhogy mi csak igyekeztünk helytállni” – kezdte nehéz szívvel Kovács Áron.

Nagyon váratlan volt mindenki számára, hogy ennyire hirtelen történt. Nyilván azt tudtuk, hogy valamilyen betegséggel küzd, de nem látszott rajta. Egyszerűen úgy viselte ezt a dolgot, hogy hiába tudtuk, hogy beteg, de azt gondoltuk, még évei vannak hátra

– vallotta be megtörten a műsorvezető.

Hogy Kálloy Molnár Péter miben halt meg, azt csak a családja tudta - a kollégái előtt semmit sem mutatott betegségéből, ugyanolyan lendülettel dolgozott, mint korábban (Fotó: Facebook)

Kálloy Molnár Péter betegsége ellenére bizakodott

Bár sajtóinformációk szerint tavasszal derült ki a betegsége, ami miatt több kihagyása is volt, és orvosi kezelést kapott, a színművész mégis bizakodva tekintett a jövőbe, hiszen az új projekt 2026-ban indult volna be igazán.

„Én csak az egyik szereplője vagyok ennek, tehát nem tudom, hogy folytatjuk-e, de miután ez egy olyan produkció, ahol mindig más csapat áll össze, ezért nem szerepek vannak, hanem tulajdonképpen játékosok, akik a szónak ebben az értelmében cserélhetőek, semmilyen más értelmében nem, így maguk az előadások le tudnak menni” – árulta el lapunknak Áron.

Nyilván egy pótolhatatlan veszteség az ő személye, de úgy gondolom, hogy azt akarná, hogy ez menjen is tovább. Ahogy ismertem őt, azt hiszem, ő röhögne és azt mondaná, hogy »gyerekek, vicceltek velem? Megőrülök! Ne hozzatok már rám szégyent, toljátok!« Persze, ez mindig a nehéz, mert az emberben ott a gyász és a szomorúság, de ha belegondolok abba, hogy életében mit reagált volna az az ember, aki éppen most kitépi a szívedet azzal, hogy eltávozott, akkor ő kikérné magának, hogy te itt szomorkodsz, és elküldene a p.csába

– mondta fájdalmas mosollyal, amivel valószínűleg Kálloy Molnár Péter családja és baráti köre is egyetértene.