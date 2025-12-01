Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Kálloy Molnár Péter utolsó heteiről vallott Kovács Áron: „Tudtuk, hogy beteg, de azt hittük, még évei vannak hátra”

Kálloy Molnár Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 20:30
gyászbetegségKovács Áron
Kovács Áron maga is megrendült, amikor értesült kollégája halálhíréről, akinek projektjét épp egy hónapja mutatták be. Kálloy Molnár Péter különleges előadásán megannyi elismert színész dolgozott együtt, akik most szinte egytől egyig összeomlottak a gyásztól.
Niki
A szerző cikkei

Kálloy Molnár Péter halála sokkolta a magyar színészvilágot, hiszen teljesen váratlanul hunyt el ma, december 1-jén, mindössze 55 évesen. A színész az utóbbi időben legújabb projektjén, az Ez Tiszta Őrület – Improvizációs Activity előadáson dolgozott, többek között Kovács Áronnal. A nem mindennapi műsort egy hónappal ezelőtt mutatták be, de már a jövő évre is le van szervezve jó néhány est. Áron most a Borsnak mesélt a váratlan tragédiáról.

20251013_Budapest_Ez tiszta őrület előadás próba_Hajdú Steve_Kálloy Molnár Péter_GR_MW (5)
Mindenkit váratlanul ért a tragikus hír, hogy Kálloy Molnár Péter elhunyt, pedig a színésznek még nagy tervei voltak (Fotó: Gáll Regina)

Kálloy Molnár Péter halálának oka az anyósa szerint rák volt, amit a műsorvezető sem pontosított, de azt elárulta, a projekt résztvevői mind tudtak róla.

„Együtt dolgoztunk ezen az Activity projekten, ami az ő ötlete volt, tehát igazából az alapító hagyta most itt a produkciót, és sajnos minket is. Nehéz erről beszélni, mert egy fantasztikusan energikus, vicces és csodálatos előadást produkált, és gyakorlatilag ő vitte a hátán a produkciót. Péter volt a lelke az egésznek, lévén saját gyereke volt mondhatni, úgyhogy mi csak igyekeztünk helytállni” – kezdte nehéz szívvel Kovács Áron.

Nagyon váratlan volt mindenki számára, hogy ennyire hirtelen történt. Nyilván azt tudtuk, hogy valamilyen betegséggel küzd, de nem látszott rajta. Egyszerűen úgy viselte ezt a dolgot, hogy hiába tudtuk, hogy beteg, de azt gondoltuk, még évei vannak hátra

 – vallotta be megtörten a műsorvezető.

Hogy Kálloy Molnár Péter miben halt meg, azt csak a családja tudta - a kollégái előtt semmit sem mutatott betegségéből, ugyanolyan lendülettel dolgozott, mint korábban (Fotó: Facebook)

Kálloy Molnár Péter betegsége ellenére bizakodott

Bár sajtóinformációk szerint tavasszal derült ki a betegsége, ami miatt több kihagyása is volt, és orvosi kezelést kapott, a színművész mégis bizakodva tekintett a jövőbe, hiszen az új projekt 2026-ban indult volna be igazán.

„Én csak az egyik szereplője vagyok ennek, tehát nem tudom, hogy folytatjuk-e, de miután ez egy olyan produkció, ahol mindig más csapat áll össze, ezért nem szerepek vannak, hanem tulajdonképpen játékosok, akik a szónak ebben az értelmében cserélhetőek, semmilyen más értelmében nem, így maguk az előadások le tudnak menni” – árulta el lapunknak Áron.

Nyilván egy pótolhatatlan veszteség az ő személye, de úgy gondolom, hogy azt akarná, hogy ez menjen is tovább. Ahogy ismertem őt, azt hiszem, ő röhögne és azt mondaná, hogy »gyerekek, vicceltek velem? Megőrülök! Ne hozzatok már rám szégyent, toljátok!« Persze, ez mindig a nehéz, mert az emberben ott a gyász és a szomorúság, de ha belegondolok abba, hogy életében mit reagált volna az az ember, aki éppen most kitépi a szívedet azzal, hogy eltávozott, akkor ő kikérné magának, hogy te itt szomorkodsz, és elküldene a p.csába

 – mondta fájdalmas mosollyal, amivel valószínűleg Kálloy Molnár Péter családja és baráti köre is egyetértene.

Elhunyt Kálloy Molnár Péter, a magyar filmes és színházi szakma ikonikus alakja

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
