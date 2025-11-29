Hová lett Szabó Zsófi Orbán Viktor-firkás pulcsija? Kép a Háborúellenes gyűlés kulisszái mögül

Az utóbbi Háborúellenes Gyűlések alkalmával külön kis hagyománnyá vált, hogy mindenki kíváncsian lesi, miben lép színpadra Szabó Zsófi. A műsorvezető ugyanis mindig stílusos, mindig gondosan összeválogatott szettekben érkezik, és mára már teljesen természetes, hogy ő áll ezeknek a Háborúellenes Gyűléseknek az élén Rákay Philip mellett.

A győri Háborúellenes Gyűlésen Orbán firkás pulcsit viselt Szabó Zsófi (Fotó: Mediaworks)

Mindenkit érdekel, mit visel Szabó Zsófi a Háborúellenes Gyűlésen

Legutóbb Győrben mindenkit meglepett Szabó Zsófi választása, ugyanis Orbán Viktor firkás pulcsiban tűnt fel, ami pillanatok alatt körbejárta az internetet. A gyűlésen Szabó Zsófi megjelenése rámutatott, hogy egy ruhadarab nem csak stílust képvisel, hanem üzenetet, véleményt és kiállást is.

Az otóber 23-ai Békemeneten egy fekete Orbán Viktoros pulóvert viselt Szabó Zsófi (Fotó: Mediaworks)

Épp ezért óriási most a várakozás, vajon Nyíregyházán milyen összeállítást választ. Nos, az első kulissza mögötti fotó alapján úgy tűnik, most nem a firkás pulcsi kerül elő. A frissen megosztott kép szerint Zsófi ezúttal egy visszafogottabb, elegánsabb ruhát választott.