Hová lett Szabó Zsófi Orbán Viktor-firkás pulcsija? Kép a Háborúellenes gyűlés kulisszái mögül

Szabó Zsófi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 11:06 / FRISSÍTÉS: 2025. november 29. 11:08
DPKHáborúellenes Gyűlés
Már hagyománnyá vált, hogy a DPK Háborúellenes Gyűlésein mindenki azt lesi, miben jelenik meg Szabó Zsófi. Az első fotó szerint most óriási meglepetésre nem a győri, „Orbán-firkás” pulcsiban áll majd a közönség elé.
Nicole
Az utóbbi  Háborúellenes Gyűlések alkalmával külön kis hagyománnyá vált, hogy mindenki kíváncsian lesi, miben lép színpadra Szabó Zsófi. A műsorvezető ugyanis mindig stílusos, mindig gondosan összeválogatott szettekben érkezik, és mára már teljesen természetes, hogy ő áll ezeknek a Háborúellenes Gyűléseknek az élén Rákay Philip mellett.

Szabó Zsófi Háborúellenes Gyűlés Győr
A győri Háborúellenes Gyűlésen Orbán firkás pulcsit viselt Szabó Zsófi (Fotó: Mediaworks)

Mindenkit érdekel, mit visel Szabó Zsófi a Háborúellenes Gyűlésen

Legutóbb Győrben mindenkit meglepett Szabó Zsófi választása, ugyanis Orbán Viktor firkás pulcsiban tűnt fel, ami pillanatok alatt körbejárta az internetet. A gyűlésen Szabó Zsófi megjelenése rámutatott, hogy egy ruhadarab nem csak stílust képvisel, hanem üzenetet, véleményt és kiállást is. 

szabo zsofi-02-BORS
Az otóber 23-ai Békemeneten egy fekete Orbán Viktoros pulóvert viselt Szabó Zsófi (Fotó: Mediaworks)

Épp ezért óriási most a várakozás, vajon Nyíregyházán milyen összeállítást választ. Nos, az első kulissza mögötti fotó alapján úgy tűnik, most nem a firkás pulcsi kerül elő. A frissen megosztott kép szerint Zsófi ezúttal egy visszafogottabb, elegánsabb ruhát választott.

Háborúellenes Gyűlés Szabó Zsófi
Szabó Zsófi egy visszafogott, elegáns pulóvert visel a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlés színpadán (Fotó: Mediaworks)

